Звільнені з полону бойовиків українці вилітають до Києва

Українці прибудуть на літаку на військовий аеропорт «Борисполя»

Звільнені з полону окупантів українці та перші особи держави, які зустрічали бранців, відлітають з Харкова до столичного аеропорту «Бориспіль». Як повідомляє «Громадське», українці вже сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва. Звільнені з полону бойовиків українці сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва



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Фото: Олександр Рудоманов Українці чекають звільнених полонених у «Борисполі»

Українці прибудуть на літаку на військовий аеропорт «Борисполя»

Звільнені з полону окупантів українці та перші особи держави, які зустрічали бранців, відлітають з Харкова до столичного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє «Громадське», українці вже сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва.

Звільнені з полону бойовиків українці сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва pic.twitter.com/I1pQqC5kJ8 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 27 грудня 2017 р.

Президент України Петро Порошенко закликав зустріти звільнених хлопців у військовому аеропорту «Борисполя».

«Давайте покажемо їм та їхнім рідним нашу потужну підтримку. Дякую усім небайдужим, хто вже чекає зустрічі з нашими хлопцями в Києві. Разом – сила!», - йдеться у повідомленні Порошенка у Facebook.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»