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    Звільнені з полону бойовиків українці вилітають до Києва

    Українці прибудуть на літаку на військовий аеропорт «Борисполя»
    Звільнені з полону окупантів українці та перші особи держави, які зустрічали бранців, відлітають з Харкова до столичного аеропорту «Бориспіль». Як повідомляє «Громадське», українці вже сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва. Звільнені з полону бойовиків українці сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва
    • Вчора, 23:25
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    Українці чекають звільнених полонених у &laquo;Борисполі&raquo;
    Фото: Олександр Рудоманов
    Українці чекають звільнених полонених у «Борисполі»

    Українці прибудуть на літаку на військовий аеропорт «Борисполя»

    Звільнені з полону окупантів українці та перші особи держави, які зустрічали бранців, відлітають з Харкова до столичного аеропорту «Бориспіль».

    Як повідомляє «Громадське», українці вже сіли в літак у Харкові і вилітають до Києва.

    Президент України Петро Порошенко закликав зустріти звільнених хлопців у військовому аеропорту «Борисполя».

    «Давайте покажемо їм та їхнім рідним нашу потужну підтримку. Дякую усім небайдужим, хто вже чекає зустрічі з нашими хлопцями в Києві. Разом – сила!», - йдеться у повідомленні Порошенка у Facebook.

    Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20»

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