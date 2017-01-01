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    Порошенко зустрів звільнених з полону бойовиків українців

    Звільнені українці перед зустріччю з президентом одягли форму Збройних сил України
    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників.  Перед їхнім вилітом до Харкова, а потім й до Києва зустріч з президентом відбулася під Краматорськом, повідомляє Громадське.  Також повідомляється, що звільнені українці перед зустріччю з президентом одягли форму Збройних сил України. Про це
    • Вчора, 20:34
    • Розсилка

    Звільнені українці перед зустріччю з президентом одягли форму Збройних сил України

    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. 

    Перед їхнім вилітом до Харкова, а потім й до Києва зустріч з президентом відбулася під Краматорськом, повідомляє Громадське. 

    Також повідомляється, що звільнені українці перед зустріччю з президентом одягли форму Збройних сил України. Про це перед самою зустріччю заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

    «За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко. Який доклав для їхнього звільнення дуже багато. Верховний Головнокомандуючий прилетів на Донбас подякувати своїм солдатам. За мужність. Це – правильно», - повідомила вона. «Наші хлопці вже в формі ЗСУ. Красені! Як вони раділи, коли одягали новеньку форму. Як діти», - наголосила Геращенко.

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