Порошенко зустрів звільнених з полону бойовиків українців
- Вчора, 20:34
-
Розсилка
Звільнені українці перед зустріччю з президентом одягли форму Збройних сил України
Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників.
Перед їхнім вилітом до Харкова, а потім й до Києва зустріч з президентом відбулася під Краматорськом, повідомляє Громадське.
Також повідомляється, що звільнені українці перед зустріччю з президентом одягли форму Збройних сил України. Про це перед самою зустріччю заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
«За кілька хвилин наших хлопців і жінок особисто привітає на свободі Президент Порошенко. Який доклав для їхнього звільнення дуже багато. Верховний Головнокомандуючий прилетів на Донбас подякувати своїм солдатам. За мужність. Це – правильно», - повідомила вона. «Наші хлопці вже в формі ЗСУ. Красені! Як вони раділи, коли одягали новеньку форму. Як діти», - наголосила Геращенко.