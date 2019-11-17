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    З'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві

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    Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків - З'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві
    Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків
    Фото: Нацполіція

    На місці інциденту працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи

    Двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва.

    Відповідну інформацію підтвердили у столичній поліції.

    Зазначається, що на місці інциденту працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.

    «Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

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    Фото: ТСН
    Фото: Нацполіція
    Фото: Еспресо
    Фото: Нацполіція
    Фото: ТСН
    Фото: Еспресо
    Фото: Нацполіція
    Фото: Еспресо
    Фото: Нацполіція
    Фото: Еспресо

    Як інформував «Главком», повідомлення про вибух екстрені служби отримали 16 листопада близько 21:00. Відомо, що інцидент стався по вулиці Карла Маркса в одній із кімнат гуртожитку.

    Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.

    До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась  жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

    Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.

    Національна поліція України вибух Київ граната смерть розслідування Троєщина будинок
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