З'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві



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Внаслідок вибуху загинули двоє чоловіків Фото: Нацполіція

На місці інциденту працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи

Двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва.

Відповідну інформацію підтвердили у столичній поліції.

Зазначається, що на місці інциденту працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.

«Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.

Як інформував «Главком», повідомлення про вибух екстрені служби отримали 16 листопада близько 21:00. Відомо, що інцидент стався по вулиці Карла Маркса в одній із кімнат гуртожитку.

Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.

До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.

Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.