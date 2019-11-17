З'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві
На місці інциденту працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи
Двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса Деснянського району Києва.
Відповідну інформацію підтвердили у столичній поліції.
Зазначається, що на місці інциденту працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, керівництво поліції Києва та слідчо-оперативні групи.
«Правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху смертельні поранення отримали двоє чоловіків. Подія належним чином зареєстрована. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження», - йдеться у повідомленні.
Як інформував «Главком», повідомлення про вибух екстрені служби отримали 16 листопада близько 21:00. Відомо, що інцидент стався по вулиці Карла Маркса в одній із кімнат гуртожитку.
Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.
До слова, 14 листопада на Одещині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її брат приніс додому гранату і підірвав.
Також 8 листопада у Луцьку пролунав вибух в одній з квартир на вулиці Соборності, в результаті чого постраждала людина.