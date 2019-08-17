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    Події в Україні

    В НАБУ розслідують подробиці ДТП, що сталася за участі їхньої співробітниці

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    В НАБУ розслідують подробиці ДТП, що сталася за участі їхньої співробітниці

    Висновки розслідування стануть підставою для ухвалення подальших рішень

    В НАБУ розслідують подробиці ДТП, що сталася за участі їхньої співробітниці

    Управління внутрішнього контролю Національного бюро здійснює розслідування за фактом ДТП, що сталася 1 липня 2019 року за участі співробітниці НАБУ.

    Про це повідомляє НАБУ у Фейсбуці.

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    «Висновки розслідування стануть підставою для ухвалення подальших рішень щодо співробітниці Бюро. Про результати розслідування ми поінформуємо суспільство додатково», – зазначили в НАБУ.

    Як повідомлялося, Закарпатський чиновник, який збив на смерть двох жінок, опинився на волі.

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