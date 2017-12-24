Народний депутат посеред Києва святив прапори печаткою князя Святослава Хороброго
- Вчора, 22:41
-
Розсилка
Національний корпус
Білецький і соратники прийняли присягу активістівСьогодні, 28 січня 2018 року, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України.
На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який освячував стяги дружин печаткою князя Святослава Хороброго та нардеп Олег Петренко.
Також активісти Національних дружин склали присягу:
Під кінець заходу у гості до Білецького завітали політики з ВО «Свобода» - Олег Тягнибок, Андрій Іллєнко та Ігор Кривецький.