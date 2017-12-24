Народний депутат посеред Києва святив прапори печаткою князя Святослава Хороброго

Білецький і соратники прийняли присягу активістів

Сьогодні, 28 січня 2018 року, в столичній фортеці Косий капонір пройшла урочиста присяга активістів організації Національні Дружини. Цей захід було присвячено 100-річчю бою під Крутами, у якому в 1918 році полягли студенти за незалежність України. На заході були пристуні лідер Національного Корпусу, народний депутат Андрій Білецький, який