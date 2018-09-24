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    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)

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    Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика прапор України - У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    Фото: Радіо Свобода
    Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика прапор України

    Під час Свята подяки було встановлено рекорд

    У неділю, 23 вересня, на Хрещатику у Києві під час Всеукраїнського свята подяки було встановлено рекорд.

    Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика найдовший прапор в Україні (250 метрів у довжину та 6 метрів у ширину).

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    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
    У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)

    Як повідомлялося, Свято подяки у зібрало на Хрещатику десятки тисяч людей

    Свято проходило у неділю з 10:00 до 22:00. В програмі було:

    • шоу скейтбордистів зі США;
    • байкер-шоу;
    • спортивні змагання;
    • дитячі майданчики з надувними батутами;
    • фестиваль вуличної їжі;
    • розіграші цінних призів;
    • святковий концерт «Україна вдячна»;
    • гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей.

    Хедлайнерами виступили актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт.

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