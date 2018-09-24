У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)
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Фото: Радіо Свобода
Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика прапор України
Під час Свята подяки було встановлено рекорд
У неділю, 23 вересня, на Хрещатику у Києві під час Всеукраїнського свята подяки було встановлено рекорд.
Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика найдовший прапор в Україні (250 метрів у довжину та 6 метрів у ширину).
Як повідомлялося, Свято подяки у зібрало на Хрещатику десятки тисяч людей.
Свято проходило у неділю з 10:00 до 22:00. В програмі було:
- шоу скейтбордистів зі США;
- байкер-шоу;
- спортивні змагання;
- дитячі майданчики з надувними батутами;
- фестиваль вуличної їжі;
- розіграші цінних призів;
- святковий концерт «Україна вдячна»;
- гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей.
Хедлайнерами виступили актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт.