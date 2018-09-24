У неділю на Хрещатику розгорнули найдовший прапор України (фотогалерея)



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Фото: Радіо Свобода Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика прапор України

Під час Свята подяки було встановлено рекорд

У неділю, 23 вересня, на Хрещатику у Києві під час Всеукраїнського свята подяки було встановлено рекорд.

Кілька тисяч українців розгорнули уздовж Хрещатика найдовший прапор в Україні (250 метрів у довжину та 6 метрів у ширину).

Як повідомлялося, Свято подяки у зібрало на Хрещатику десятки тисяч людей.

Свято проходило у неділю з 10:00 до 22:00. В програмі було:

шоу скейтбордистів зі США;

байкер-шоу;

спортивні змагання;

дитячі майданчики з надувними батутами;

фестиваль вуличної їжі;

розіграші цінних призів;

святковий концерт «Україна вдячна»;

гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей.

Хедлайнерами виступили актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт.