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    Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику тисячі людей (фото)

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    Свято подяки Богу 2018 - Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику тисячі людей (фото)
    Фото: Віктор Уколов
    Свято подяки Богу 2018

    За деякими підрахунками, на Хрещатику вже зібралося близько 100 тисяч людей

    Всеукраїнське Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику у Києві десятки тисяч людей. Про це заявив протестант Віктор Уколов.

    «Всеукраїнське свято подяки на Хрещатику вже зібрало десятки тисяч людей … Ввечері будуть вже сотні тисяч і це не акція протесту. Ой, здається уже 100 тисяч є», - написав він у Facebook.

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    Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику тисячі людей (фото)
    Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику тисячі людей (фото)
    Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику тисячі людей (фото)

    Уколов з липня 2010 покаявся є віруючим церкви Євангельських християн-баптистів.

    Нагадаємо, 23 вересня з 10:00 до 22:00 у Києві проходитиме Свято подяки. В програмі:

    - шоу скейтбордистів зі США;
    - байкер-шоу;
    - спортивні змагання;
    - дитячі майданчики з надувними батутами;
    - фестиваль вуличної їжі;
    - розіграші цінних призів.

    Хедлайнерами виступлять актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт..

    Ранкова програма 11:00-13:00:

    Святкове богослужіння подяки, під час якого виступатимуть популярні проповідники та представники духовенства. Звучатимуть твори кращих виконавців та класиків духовної музики, хор та об’єднаний оркестр.

    Денна програма 13:00- 18:00:

    Святковий концерт «Україна вдячна» за участі переможців різноманітних музикальних конкурсів та талант-шоу, розіграші цінних призів.

    Силове шоу від майстра спорту України, багаторазового чемпіона з жиму штанги північної частини України, Евгена Хітяєва.

    Фестиваль служінь: у великих тематичних наметах будуть представлені найяскравіші напрямки діяльності протестантів в Україні.

    Дитяча зона із різноманітними програмами, майстер-класами для дітей.

    Спортивна зона: флорбол, лакрос, дитячі естафети, футбол, турнік-рятівник, трибол, батути та ін.

    На сцені проходитимуть різноманітні конкурси, розіграші призів, виступи творчих колективів.

    Вечірня програма 18:00-22:00:

    Гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей

    Свято Подяки 2018 пройде на Хрещатику 23 вересня, неділя, з 10:00 до 22:00.

    В програмі:

    - шоу скейтбордистів зі США;
    - байкер-шоу;
    - спортивні змагання;
    - дитячі майданчики з надувними батутами;
    - фестиваль вуличної їжі;
    - розіграші цінних призів.

    Хедлайнерами виступлять актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт..

    Ранкова програма 11:00-13:00:

    Святкове богослужіння подяки, під час якого виступатимуть популярні проповідники та представники духовенства. Звучатимуть твори кращих виконавців та класиків духовної музики, хор та об’єднаний оркестр.

    Денна програма 13:00- 18:00:

    Святковий концерт «Україна вдячна» за участі переможців різноманітних музикальних конкурсів та талант-шоу, розіграші цінних призів.

    Силове шоу від майстра спорту України, багаторазового чемпіона з жиму штанги північної частини України, Евгена Хітяєва.

    Фестиваль служінь: у великих тематичних наметах будуть представлені найяскравіші напрямки діяльності протестантів в Україні.

    Дитяча зона із різноманітними програмами, майстер-класами для дітей.

    Спортивна зона: флорбол, лакрос, дитячі естафети, футбол, турнік-рятівник, трибол, батути та ін.

    На сцені проходитимуть різноманітні конкурси, розіграші призів, виступи творчих колективів.

    Вечірня програма 18:00-22:00:

    Гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей.

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