Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику тисячі людей (фото)



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Фото: Віктор Уколов Свято подяки Богу 2018

За деякими підрахунками, на Хрещатику вже зібралося близько 100 тисяч людей

Всеукраїнське Свято подяки Богу зібрало на Хрещатику у Києві десятки тисяч людей. Про це заявив протестант Віктор Уколов.

«Всеукраїнське свято подяки на Хрещатику вже зібрало десятки тисяч людей … Ввечері будуть вже сотні тисяч і це не акція протесту. Ой, здається уже 100 тисяч є», - написав він у Facebook.

Уколов з липня 2010 покаявся є віруючим церкви Євангельських християн-баптистів.

Нагадаємо, 23 вересня з 10:00 до 22:00 у Києві проходитиме Свято подяки. В програмі:

- шоу скейтбордистів зі США;

- байкер-шоу;

- спортивні змагання;

- дитячі майданчики з надувними батутами;

- фестиваль вуличної їжі;

- розіграші цінних призів.

Хедлайнерами виступлять актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт..

Ранкова програма 11:00-13:00:

Святкове богослужіння подяки, під час якого виступатимуть популярні проповідники та представники духовенства. Звучатимуть твори кращих виконавців та класиків духовної музики, хор та об’єднаний оркестр.

Денна програма 13:00- 18:00:

Святковий концерт «Україна вдячна» за участі переможців різноманітних музикальних конкурсів та талант-шоу, розіграші цінних призів.

Силове шоу від майстра спорту України, багаторазового чемпіона з жиму штанги північної частини України, Евгена Хітяєва.

Фестиваль служінь: у великих тематичних наметах будуть представлені найяскравіші напрямки діяльності протестантів в Україні.

Дитяча зона із різноманітними програмами, майстер-класами для дітей.

Спортивна зона: флорбол, лакрос, дитячі естафети, футбол, турнік-рятівник, трибол, батути та ін.

На сцені проходитимуть різноманітні конкурси, розіграші призів, виступи творчих колективів.

Вечірня програма 18:00-22:00:

Гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей

Свято Подяки 2018 пройде на Хрещатику 23 вересня, неділя, з 10:00 до 22:00.

В програмі:

- шоу скейтбордистів зі США;

- байкер-шоу;

- спортивні змагання;

- дитячі майданчики з надувними батутами;

- фестиваль вуличної їжі;

- розіграші цінних призів.

Хедлайнерами виступлять актор Стівен Болдвін, чемпіон світу з боксу - Менні Пакьяо, мотиваційний спікер - Нік Холл, британський співак - Мартін Сміт..

Ранкова програма 11:00-13:00:

Святкове богослужіння подяки, під час якого виступатимуть популярні проповідники та представники духовенства. Звучатимуть твори кращих виконавців та класиків духовної музики, хор та об’єднаний оркестр.

Денна програма 13:00- 18:00:

Святковий концерт «Україна вдячна» за участі переможців різноманітних музикальних конкурсів та талант-шоу, розіграші цінних призів.

Силове шоу від майстра спорту України, багаторазового чемпіона з жиму штанги північної частини України, Евгена Хітяєва.

Фестиваль служінь: у великих тематичних наметах будуть представлені найяскравіші напрямки діяльності протестантів в Україні.

Дитяча зона із різноманітними програмами, майстер-класами для дітей.

Спортивна зона: флорбол, лакрос, дитячі естафети, футбол, турнік-рятівник, трибол, батути та ін.

На сцені проходитимуть різноманітні конкурси, розіграші призів, виступи творчих колективів.

Вечірня програма 18:00-22:00:

Гала-концерт за участі відомих українських, закордонних виконавців та спеціальних гостей.