Банкова проти Коломойського. Кому дістануться ключі від Київської облради?

В облраді майже сформувалась гібридна більшість зі «слуг народу», «Батьківщини» та… ОПЗЖ

Місцеві вибори завершились, партії відзвітували про свої перемоги, але тепер починається найцікавіше – формування більшості та розподіл посад в обраних обласних, міських та районних радах. Завтра, 27 листопада, має відбутися друга спроба обрати голову однієї з найресурсніших облрад – Київської. Попередня спроба, що мала місце 25 листопада, виявилась невдалою та ще й завершилася скандалом.

За що війна?

Поствиборчий розклад у Київській облраді такий:

переможець – «Європейська солідарність» має 25 депутатів,

«Слуга народу» (22),

«За майбутнє» та «Батьківщина» (по 14),

ОПЗЖ (9).

Загалом в раді 84 депутати, тож більшість складає 43 голоси. Принаймні саме стільки треба отримати на перших порах кандидату в голови облради. На першій сесії, що зібралася у середу, 25 листопада, охочих очолити цей орган було двоє – нинішній перший заступник голови обладміністрації Олександр Скляров та колишній нардеп від Партії регіонів Ярослав Москаленко. Склярова відповідно просуває провладна «Слуга народу» та куратор Київщини від Банкової народний депутат Олександр Дубінський, а Москаленка – партія «За майбутнє», виборчий список якої по області він очолював.

Першого заступника голови ОДА Олександра Склярова хочуть бачити на чолі облради «слуги народу» та Офіс президента

З боку це виглядає як договірний матч чи роздвоєння особистості: і Дубінський, і «За майбутнє» стійко асоціюються з однією людиною – олігархом Ігорем Коломойським. Може, це дасться взнаки, коли робота облради стабілізується, але наразі сутичка за керівництво облрадою йде по-справжньому.

Дубінський наразі намагається демонструвати свою ефективність Офісу президента, де не бажають відверто «зливати» ключову область під олігарха. Плюс у обласних кураторів «слуг» з Москаленком свої давні рахунки – саме соратниця Дубінського нардеп Ольга Василевська-Смаглюк сенсаційно не пустила його до парламенту на останніх виборах в окрузі, який Москаленко вважав своїм.

Цікаво, що ще нещодавно важко було очікувати спалах таких пристрастей. «ЄС» готувалася іти в конструктивну опозицію, а «За майбутнє», «слуги» та інші мали оформити стійку більшість. Але всю цю ідилію зіпсували амбіції Москаленка, який не погодився на посаду першого заступника голови для представника його партії при голові від «Слуги народу». «Слуги» ж вирішили, що віддавати контроль над облрадою силі, яка посіла лише третє місце, «не за поняттями».

Ярослав Москаленко дуже хоче очолити облраду, але в цьому бажанні його не підтримують три фракції з п’яти

Москаленко знайшов несподіваних союзників в особі найбільшої фракції облради – «ЄС», яку спокусив можливістю впливати на процеси. Соратників Порошенка у Київраді не надто бентежить факт голосування Москаленка свого часу за «диктаторські закони», що йому в черговий раз пригадували під час презентації як кандидата. Депутатська група «Воля народу», яку він очолював в парламенті минулого скликання, мала тісні стосунки з тодішньою коаліцією, тож для експрезидента Москаленко – давно знайомий і цілком зрозумілий партнер. До того ж, «ЄС» вже пережила дуже болючі «кидки» в Тернопільській та Івано-Франківській облрадах, де фракції «солідаристів» виявились на обочині, керівні органи, попри високі результати на виборах, там сформовані без них. Тандем з Москаленком (і чого гріха таїти – з Коломойським) в Київській облраді – шанс відігратися за ті невдачі.

Але з першої спроби жодного з кандидатів обрати не вдалося: при таємному голосуванні Москаленко набрав 42 голоси з необхідних 43, а Скляров – 38. З кістяком групи підтримки Москаленка все зрозуміло – це «ЄС» плюс «За майбутнє», але на двох у них лише 39 голосів, тож претендент розраховував на кілька голосів від інших фракцій. Може, вони б і знайшлися в достатній кількості при повторному голосуванні, на якому наполягав Москаленко. Але три фракції, які математично якраз складають більшість з 45 штиків, під наглядом своїх кураторів – Дубінського та голови обласної «Батьківщини» Костянтина Бондарєва – залишили залу. Кворуму не стало, і в роботі сесії була оголошена перерва.

«До голосів «ЄС» та «За майбутнє» за Москаленка додали ще кілька голосів «Батьківщина» та ОПЗЖ», – розповідають співрозмовники «Главкома» в «Слузі народу». – При цьому у нас не було одного депутата, а у «ЄС» був відсутній їхній лідер Георгій Цагареішвілі, що хворий на Covid, та ще один їхній депутат просто не проголосував. Якби той же Цагареішвілі брав участь в голосуванні, Москаленко переміг би ще тоді».

За результатами підрахунку голосів жоден з кандидатів в голови облради 25 листопада не набрав більшості. Москаленку не вистачило одного голосу

У «За майбутнє» заявили про тиск керівництва трьох фракцій на депутатів і розповіли про технологію, яка була задіяна, аби контролювати хід таємного голосування. Депутатам «Слуги народу» були роздані ручки із зеленими чорнилами, «Батьківщини» – червоними, а ОПЗЖ – синіми. «Ноу-хау» з особливими примітками на бюлетенях – не нове, але дає підставу Москаленку говорити, що в нього таким чином вкрали перемогу, залякавши тих депутатів, що коливались. А наступного шансу у нього може і не бути.

«Таємна вечеря»

Після провального голосування в середу того ж дня ввечері тимчасова президія облради, що формується з представників усіх фракцій та діє до моменту вибору голови, зібралася на сьомому поверсі облради і сформувала подальший порядок денний. При цьому на засіданні була присутня лише «велика трійка» без представників «ЄС» і «За майбутнє».

Президія вирішила провести засідання облради (а точніше продовжити його після перерви) вже 27 листопада о 12 годині і знову спробувати обрати голову. А в разі успішного голосування обрати ще й двох його заступників та розподілити комісії. Аби уникнути «несподіванок», що відбулися у середу, планується підкорегувати склад лічильної комісії, яку наразі очолює представник «ЄС» Роман Титикало. А також змінити форму бюлетенів для таємного голосування – співрозмовники в депутатському корпусі припускають, що до них спочатку буде внесене лише прізвище Склярова, а до голосування за Москаленка черга дійде, тільки якщо «слуга» знову не набере більшості голосів. Вести засідання облради доручено представнику «Слуги народу» Олександру Полярушу замість Тетяни Семенової з «ЄС», що головувала у середу.

Якщо депутатів від «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ таки вдасться дотиснути і провести обрання Склярова, подальший розподіл посад, за попередньою інформацією, що є в розпорядженні «Главкома», відбуватиметься таким чином:

Першим заступником голови планується обрати Марину Сапожко з «Батьківщини» – дружину мера Броварів Ігоря Сапожка. Останнього звинувачували в численних махінаціях з землею, зокрема на користь бізнесмена Віктора Поліщука, що є далеким родичем експрезидента Росії Дмитра Медведєва. А інтереси Поліщука в Броварах представляв нещодавно обраний нардепом від «Слуги народу» на проміжних виборах по 208 округу Анатолій Гунько. Дружина Гунька Світлана – депутат облради від «слуг» – зараз очолює Секретаріат сесії. Така собі ілюстрація міцних родинних зв’язків майбутньої більшості в облраді.

Заступником голови планується зробити лідера місцевого ОПЗЖ тимчасово безробітного забудовника Валерія Ксьонзенка.

Також представнику ОПЗЖ має відійти найбільш ресурсна комісія – бюджетна. За інформацією «Главкома», мова йде про Олега Корбана – колишнього заступника голови Київської ОДА, який змінив Аграрну партію, де однопартійці його запідозрили в тому, що він – «агент Медведчука», на відверто «медведчуківську» силу.

Інші ключові комісії, за даними «Главкома», будуть розподілені так (без прізвищ):

З питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, громад, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції: голова – «Слуга народу», заступник – ОПЗЖ, секретар – «Батьківщина».

З питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області: голова – «Батьківщина», заступник – «Слуга народу», секретар – ОПЗЖ.

З питань бюджету та фінансів: голова – ОПЗЖ, заступник – «Батьківщина», секретар – «Слуга народу».

З питань управління комунальною власністю, приватизації, житлово-комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій: голова – ОПЗЖ, заступник – «Слуга народу», секретар – «Батьківщина».

З питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС та інших надзвичайних ситуацій: голова – «Батьківщина».

З питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об’єктів: голова – «Слуга народу», заступник – ОПЗЖ, секретар – «Батьківщина».

З питань земельних відносин та агропромислового комплексу: голова – ОПЗЖ.

Але поки це все лише плани на папері. Москаленко так просто здаватися не збирається. Оптимізму йому додає «гібридність» обласної «Батьківщини», де впливом тепер міряються досвідчений нардеп Бондарєв і її перший номер Андрій Засуха, та ігри голови партійної облорганізації ОПЗЖ Олександра Качного та всюдисущого Вадима Столара.

Кому дістануться ключі від Київської облради?

Напередодні завтрашнього засідання в облраді заворушилося і центральне керівництво «слуг народу», що зайвий раз демонструє серйозність ставок. Голова провладної партії Олександр Корнієнко розродився заявою про те, що вимагає припинити політичну корупцію в Київській облраді, а саме скупку голосів депутатів Москаленком. Тож остання п’ятниця холодного листопада у приміщенні облради на столичному Печерську обіцяє бути спекотною.

Павло Вуєць, «Главком»