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    Банкова проти Коломойського. Кому дістануться ключі від Київської облради?

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    • Павло Вуєць
    • Розсилка
    <span>Новообрана Київська облрада з перших днів роботи увійшла в клінч</span> - Банкова проти Коломойського. Кому дістануться ключі від Київської облради?
    Новообрана Київська облрада з перших днів роботи увійшла в клінч
    фото з відкритих джерел

    В облраді майже сформувалась гібридна більшість зі «слуг народу», «Батьківщини» та… ОПЗЖ

    Місцеві вибори завершились, партії відзвітували про свої перемоги, але тепер починається найцікавіше – формування більшості та розподіл посад в обраних обласних, міських та районних радах. Завтра, 27 листопада, має відбутися друга спроба обрати голову однієї з найресурсніших облрад – Київської. Попередня спроба, що мала місце 25 листопада, виявилась невдалою та ще й завершилася скандалом.

    За що війна?

    Поствиборчий розклад у Київській облраді такий:

    • переможець – «Європейська солідарність» має 25 депутатів,
    • «Слуга народу» (22),
    • «За майбутнє» та «Батьківщина» (по 14),
    • ОПЗЖ (9).

    Загалом в раді 84 депутати, тож більшість складає 43 голоси. Принаймні саме стільки треба отримати на перших порах кандидату в голови облради. На першій сесії, що зібралася у середу, 25 листопада, охочих очолити цей орган було двоє – нинішній перший заступник голови обладміністрації Олександр Скляров та колишній нардеп від Партії регіонів Ярослав Москаленко. Склярова відповідно просуває провладна «Слуга народу» та куратор Київщини від Банкової народний депутат Олександр Дубінський, а Москаленка – партія «За майбутнє», виборчий список якої по області він очолював.

    Першого заступника голови ОДА Олександра Склярова хочуть бачити на чолі облради «слуги народу» та Офіс президента

    Першого заступника голови ОДА Олександра Склярова хочуть бачити на чолі облради «слуги народу» та Офіс президента

    З боку це виглядає як договірний матч чи роздвоєння особистості: і Дубінський, і «За майбутнє» стійко асоціюються з однією людиною – олігархом Ігорем Коломойським. Може, це дасться взнаки, коли робота облради стабілізується, але наразі сутичка за керівництво облрадою йде по-справжньому.

    Дубінський наразі намагається демонструвати свою ефективність Офісу президента, де не бажають відверто «зливати» ключову область під олігарха. Плюс у обласних кураторів «слуг» з Москаленком свої давні рахунки – саме соратниця Дубінського нардеп Ольга Василевська-Смаглюк сенсаційно не пустила його до парламенту на останніх виборах в окрузі, який Москаленко вважав своїм.

    Цікаво, що ще нещодавно важко було очікувати спалах таких пристрастей. «ЄС» готувалася іти в конструктивну опозицію, а «За майбутнє», «слуги» та інші мали оформити стійку більшість. Але всю цю ідилію зіпсували амбіції Москаленка, який не погодився на посаду першого заступника голови для представника його партії при голові від «Слуги народу». «Слуги» ж вирішили, що віддавати контроль над облрадою силі, яка посіла лише третє місце, «не за поняттями».

    Ярослав Москаленко дуже хоче очолити облраду, але в цьому бажанні його не підтримують три фракції з п’яти

    Ярослав Москаленко дуже хоче очолити облраду, але в цьому бажанні його не підтримують три фракції з п’яти

    Москаленко знайшов несподіваних союзників в особі найбільшої фракції облради – «ЄС», яку спокусив можливістю впливати на процеси. Соратників Порошенка у Київраді не надто бентежить факт голосування Москаленка свого часу за «диктаторські закони», що йому в черговий раз пригадували під час презентації як кандидата. Депутатська група «Воля народу», яку він очолював в парламенті минулого скликання, мала тісні стосунки з тодішньою коаліцією, тож для експрезидента Москаленко – давно знайомий і цілком зрозумілий партнер. До того ж, «ЄС» вже пережила дуже болючі «кидки» в Тернопільській та Івано-Франківській облрадах, де фракції «солідаристів» виявились на обочині, керівні органи, попри високі результати на виборах, там сформовані без них. Тандем з Москаленком (і чого гріха таїти – з Коломойським) в Київській облраді – шанс відігратися за ті невдачі.

    Але з першої спроби жодного з кандидатів обрати не вдалося: при таємному голосуванні Москаленко набрав 42 голоси з необхідних 43, а Скляров – 38. З кістяком групи підтримки Москаленка все зрозуміло – це «ЄС» плюс «За майбутнє», але на двох у них лише 39 голосів, тож претендент розраховував на кілька голосів від інших фракцій. Може, вони б і знайшлися в достатній кількості при повторному голосуванні, на якому наполягав Москаленко. Але три фракції, які математично якраз складають більшість з 45 штиків, під наглядом своїх кураторів – Дубінського та голови обласної «Батьківщини» Костянтина Бондарєва – залишили залу. Кворуму не стало, і в роботі сесії була оголошена перерва.

    «До голосів «ЄС» та «За майбутнє» за Москаленка додали ще кілька голосів «Батьківщина» та ОПЗЖ», – розповідають співрозмовники «Главкома» в «Слузі народу». – При цьому у нас не було одного депутата, а у «ЄС» був відсутній їхній лідер Георгій Цагареішвілі, що хворий на Covid, та ще один їхній депутат просто не проголосував. Якби той же Цагареішвілі брав участь в голосуванні, Москаленко переміг би ще тоді».

    За результатами підрахунку голосів жоден з кандидатів в голови облради 25 листопада не набрав більшості. Москаленку не вистачило одного голосу

    За результатами підрахунку голосів жоден з кандидатів в голови облради 25 листопада не набрав більшості. Москаленку не вистачило одного голосу

    У «За майбутнє» заявили про тиск керівництва трьох фракцій на депутатів і розповіли про технологію, яка була задіяна, аби контролювати хід таємного голосування. Депутатам «Слуги народу» були роздані ручки із зеленими чорнилами, «Батьківщини» – червоними, а ОПЗЖ – синіми. «Ноу-хау» з особливими примітками на бюлетенях – не нове, але дає підставу Москаленку говорити, що в нього таким чином вкрали перемогу, залякавши тих депутатів, що коливались. А наступного шансу у нього може і не бути.

    «Таємна вечеря»

    Після провального голосування в середу того ж дня ввечері тимчасова президія облради, що формується з представників усіх фракцій та діє до моменту вибору голови, зібралася на сьомому поверсі облради і сформувала подальший порядок денний. При цьому на засіданні була присутня лише «велика трійка» без представників «ЄС» і «За майбутнє».

    Президія вирішила провести засідання облради (а точніше продовжити його після перерви) вже 27 листопада о 12 годині і знову спробувати обрати голову. А в разі успішного голосування обрати ще й двох його заступників та розподілити комісії. Аби уникнути «несподіванок», що відбулися у середу, планується підкорегувати склад лічильної комісії, яку наразі очолює представник «ЄС» Роман Титикало. А також змінити форму бюлетенів для таємного голосування – співрозмовники в депутатському корпусі припускають, що до них спочатку буде внесене лише прізвище Склярова, а до голосування за Москаленка черга дійде, тільки якщо «слуга» знову не набере більшості голосів. Вести засідання облради доручено представнику «Слуги народу» Олександру Полярушу замість Тетяни Семенової з «ЄС», що головувала у середу.

    Якщо депутатів від «Слуги народу», «Батьківщини» та ОПЗЖ таки вдасться дотиснути і провести обрання Склярова, подальший розподіл посад, за попередньою інформацією, що є в розпорядженні «Главкома», відбуватиметься таким чином:

    Першим заступником голови планується обрати Марину Сапожко з «Батьківщини» – дружину мера Броварів Ігоря Сапожка. Останнього звинувачували в численних махінаціях з землею, зокрема на користь бізнесмена Віктора Поліщука, що є далеким родичем експрезидента Росії Дмитра Медведєва. А інтереси Поліщука в Броварах представляв нещодавно обраний нардепом від «Слуги народу» на проміжних виборах по 208 округу Анатолій Гунько. Дружина Гунька Світлана – депутат облради від «слуг» – зараз очолює Секретаріат сесії. Така собі ілюстрація міцних родинних зв’язків майбутньої більшості в облраді.

    Заступником голови планується зробити лідера місцевого ОПЗЖ тимчасово безробітного забудовника Валерія Ксьонзенка. 

    Також представнику ОПЗЖ має відійти найбільш ресурсна комісія – бюджетна. За інформацією «Главкома», мова йде про Олега Корбана – колишнього заступника голови Київської ОДА, який змінив Аграрну партію, де однопартійці його запідозрили в тому, що він – «агент Медведчука», на відверто «медведчуківську» силу.

    Інші ключові комісії, за даними «Главкома», будуть розподілені так (без прізвищ):

    • З питань регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, громад, взаємодії з правоохоронними органами та запобіганню корупції: голова – «Слуга народу», заступник – ОПЗЖ, секретар – «Батьківщина».
    • З питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, торгівлі, регуляторної, інноваційно-інвестиційної політики, зовнішньоекономічних зв’язків та фінансового забезпечення розвитку області: голова – «Батьківщина», заступник – «Слуга народу», секретар – ОПЗЖ.
    • З питань бюджету та фінансів: голова – ОПЗЖ, заступник – «Батьківщина», секретар – «Слуга народу».
    • З питань управління комунальною власністю, приватизації, житлово-комунального господарства та впровадження енергозберігаючих технологій: голова – ОПЗЖ, заступник – «Слуга народу», секретар – «Батьківщина».
    • З питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС та інших надзвичайних ситуацій: голова – «Батьківщина».
    • З питань капітального будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного забезпечення та розвитку інфраструктурних об’єктів: голова – «Слуга народу», заступник – ОПЗЖ, секретар – «Батьківщина».
    • З питань земельних відносин та агропромислового комплексу: голова – ОПЗЖ.

    Але поки це все лише плани на папері. Москаленко так просто здаватися не збирається. Оптимізму йому додає «гібридність» обласної «Батьківщини», де впливом тепер міряються досвідчений нардеп Бондарєв і її перший номер Андрій Засуха, та ігри голови партійної облорганізації ОПЗЖ Олександра Качного та всюдисущого Вадима Столара. 

    Кому дістануться ключі від Київської облради?

    Кому дістануться ключі від Київської облради?

    Напередодні завтрашнього засідання в облраді заворушилося і центральне керівництво «слуг народу», що зайвий раз демонструє серйозність ставок. Голова провладної партії Олександр Корнієнко розродився заявою про те, що вимагає припинити політичну корупцію в Київській облраді, а саме скупку голосів депутатів Москаленком. Тож остання п’ятниця холодного листопада у приміщенні облради на столичному Печерську обіцяє бути спекотною.

    Павло Вуєць, «Главком»

    Теги: Батьківщина Ігор Коломойський Європейська солідарність вибори Київська облрада партії Київщина самоврядування Олександр Корнієнко Офіс президента Ольга Василевська-Смаглюк Олександр Дубінський За майбутнє Анатолій Гунько
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