Українців заспокоїли: радіація в зоні ЧАЕС у межах норми

Державне агентство України з управління зоною відчуження запевнило, що ніяких надзвичайних ситуацій не відбувається

Короткочасне підвищення індикації радіаційного фону відбулося лише на датчиках, які перевірялися

У зоні відчуження ЧАЕС коливання радіаційного фону, які були зафіксовані датчиками, виникли через проведення щорічної планової метрологічної повірки автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС).

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Заступник голови агентства Максим Шевчук під час онлайн-брифінгу проінформував представників ЗМІ та громадськості про метрологічну повірку датчиків потужності еквівалентної дози АСКРС на території зони відчуження, яку проводять регулярно щороку.

З 17 листопада ДСП «Екоцентр» спільно з ДП «Київоблстандартметрологія», що підпорядковується Міністерству економічного розвитку та торгівлі, проводять планову метрологічну повірку датчиків потужності еквівалентної дози для того, щоб забезпечити достовірність роботи автоматизованої системи контролю радіаційного стану. Для перевірки її робочого стану еталонні джерела випромінювання підносять до датчика, що спричиняє короткочасні коливання радіаційного фону (еталонні джерела, що підносяться до датчиків, на різні відстані фіксують різні значення). Сьогодні на перевірці одночасно знаходяться близько 11 датчиків. Термін перевірки одного датчика становить близько 1 години.

Також спікер наголосив, що наразі ніяких надзвичайних ситуацій у зоні відчуження не відбувається, а радіаційний фон знаходиться в межах звичайних для зони відчуження рівнів.

Інформація, поширена на Фейсбук-сторінці ГО Save Dnipro, була згенерована ботом, який автоматично використовує офіційні та відкриті дані, що в автоматичному режимі оновлюються і розміщуються на інтернет-мапі ДСП «Екоцентр». Без фахового пояснення ця інформація викликала занепокоєння у суспільстві.

У Державному агентстві України з управління зоною відчуження повідомили, що повірка датчиків буде продовжуватися з 7 до 11 грудня у зоні відчуження і спричинить короткочасні підвищення індикації радіаційного фону лише на датчиках, які будуть перевірятися. Це буде зафіксовано автоматизованою системою контролю радіаційного стану та показано відповідно на інтернет-мапі.

На брифінгу було вирішено заздалегідь розміщувати графіки проведення робіт, які можуть викликати штучне підвищення радіаційного фону.

Також Шевчук закликав відповідально ставитись до поширення чутливої інформації.

Нагадаємо, раніше екоактивісти зафіксували стрибки радіаційного забруднення на Київщині. Як повідомляє організація Save Dnipro, за даними спостережень, 17-19 листопада на станції моніторингу у нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 різко підскочили показники радіаційного забруднення.

Державного агентства України з управління зоною відчуження запевнило, що радіаційний фон на території зони відчуження ЧАЕС знаходиться в межах допустимих рівнів, а зафіксовані раніше стрибки радіації спричинені метрологічними повірками датчиків.

Водночас, у Києві сьогодні різко погіршилась якість повітря. Станом на 12 годину 26 листопада Київ знаходився на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.