«Укрбуд» рятують. В компанію опального Микитася зайшов інвестор



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Екснардеп Максим Микитась

Ще три тижні тому «Укрбуд» міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні

Група «Укрбуд» не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

Про це повідомив радник мера Києва Максим Бахматов в інтерв’ю Bihus.Info.

«Вже знайшовся інвестор, він взагалі непублічний, щоб ви розуміли, це не будівельник, не публічна людина, він не з цього бізнесу, йому просто цікаво зайти в новий цікавий проект», - розповів Бахматов.

За його словами, ще три тижні тому «Укрбуд» міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, однак зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не переживати, що щось станеться.

На зауваження ведучого, що з цих слів випливає, що в будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не розуміється, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тисяч вкладників - радник мера відповів: «Так реально є».

Прізвище інвестора і суму інвестицій Бахматов назвав внутрішньою інформацією. Разом з тим, зазначив: «Ми скоро взнаємо, хто це».

Також радник мера Києва спростував чутки про те, що «Укрбуд» віджало оточення президента Володимира Зеленського. «Що я чув, що там вже і Богдан, і Вавриш - це все фігня», - сказав Бахматов.

До слова, слідство встановило, що екснардеп Максим Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.

Прокурори САП наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

Екснардепа взято під варту, а сума застави визначена у розмірі 80 млн грн. Згодом Микитась вийшов під заставу із СІЗО.

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