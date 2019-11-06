  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Укрбуд» рятують. В компанію опального Микитася зайшов інвестор

    • Розсилка
    Екснардеп Максим Микитась - «Укрбуд» рятують. В компанію опального Микитася зайшов інвестор
    Екснардеп Максим Микитась

    Ще три тижні тому «Укрбуд» міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні

    Група «Укрбуд» не збанкрутує, бо туди зайшов новий інвестор.

    Про це повідомив радник мера Києва Максим Бахматов в інтерв’ю Bihus.Info.

    «Вже знайшовся інвестор, він взагалі непублічний, щоб ви розуміли, це не будівельник, не публічна людина, він не з цього бізнесу, йому просто цікаво зайти в новий цікавий проект», - розповів Бахматов.

    За його словами, ще три тижні тому «Укрбуд» міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, однак зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не переживати, що щось станеться.

    На зауваження ведучого, що з цих слів випливає, що в будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не розуміється, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тисяч вкладників - радник мера відповів: «Так реально є».

    Прізвище інвестора і суму інвестицій Бахматов назвав внутрішньою інформацією. Разом з тим, зазначив: «Ми скоро взнаємо, хто це».

    Також радник мера Києва спростував чутки про те, що «Укрбуд» віджало оточення президента Володимира Зеленського. «Що я чув, що там вже і Богдан, і Вавриш - це все фігня», - сказав Бахматов.

    До слова, слідство встановило, що екснардеп Максим Микитась, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України.

    Прокурори САП наполягали на застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 300 млн грн застави.

    Екснардепа взято під варту, а сума застави визначена у розмірі 80 млн грн. Згодом Микитась вийшов під заставу із СІЗО.

    Читайте також: 
    Віталій Кличко Київ інвестиції бізнес будівництво мер Україна Максим Микитась радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ