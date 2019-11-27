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    Садовому обирають запобіжний захід (трансляція)

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    <span>&nbsp;Садовий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем</span> - Садовому обирають запобіжний захід (трансляція)
     Садовий підозрюється у зловживанні владою та службовим становищем

    Садовий заявив журналістам, що вірить у власну перемогу

    Вищий антикорупційний суд у середу, 27 листопада, обирає міському голові Львова Андрієві Садовому запобіжний захід.

    Справа стосується продажу містом у 2015 році землі на відкритому конкурсі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

    О 12-й годині Садовий прийшов на засідання суду. Він заявив журналістам, що вірить у власну перемогу.

    Нагадаємо, САП повідомила Садовому про підозру в зловживанні службовим становищем. Про це мер Львова повідомив у відеозверненні. «Привіт» від Холодницького. Щойно прокурори САП вручили підозру. Розпочинаємо захист», - підписав він своє відеозвернення. 

    Як повідомляв «Главком», прокуратура має намір просити суд обрати меру Львова запобіжний захід у вигляді застави 50 млн грн. 

    Садовий уже заявив, що у його сім'ї немає 50 млн грн для оплати застави, про яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме перед судом.

    суд корупція в Україні Андрій Садовий Львів мер САП Вищий антикорупційний суд
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