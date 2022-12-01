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Рашистська армія окопується неподалік від Бахмута (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашистська армія окопується неподалік від Бахмута (фото)
Окупанти будують оборонні рубежі під Бахмутом
фото: «Радіо Свобода»

Оборонні рубежі розташовані за 15 км від Бахмута і зараз перебувають під російською окупацією

Російська армія окопується та будує оборонні споруди в районі селища Володимирівка неподалік від Бахмута. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На аерознімках видно, що росіяни будують оборонні рубежі, в тому числі, і серед зруйнованих будівель селища. Зазначимо, що воно розташоване за 15 км від Бахмута, і зараз перебуває під російською окупацією.

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Нагадаємо, що Бахмутський напрямок є найбільш складним на фронті. Саме тут росіяни продовжують вести наступальні дії.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російським військам вдалось просунутись у районі Бахмута. Проте, окупанти перебільшили свої «успіхи» на цій ділянці фронту.

До слова, Олексій Арестович заявив, що збройні сили України зможуть деокупувати Крим протягом наступних шести місяців.

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Теги: Донеччина Україна війна окупанти росія Бахмут

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