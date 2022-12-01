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Які пріоритети Росії у війні проти України – роз'яснення Генштабу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Які пріоритети Росії у війні проти України – роз'яснення Генштабу
Можливі збройні провокації із боку РФ із порушенням держкордону
фото з відкритих джерел

Пріоритетом РФ залишається утримання позицій у Донецькій і Луганській областях, а також сухопутного коридору до Криму

Російські окупаційні війська на сході України зосереджують свої зусилля на веденні наступальних дій на бахмутському й авдіївському напрямках, а на куп'янському, лиманському, новопавлівському та оріхівському – ведуть активну оборону на захоплених рубежах. Про це 1 грудня на брифінгу, який транслювало в YouTube Військове телебачення України, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Пріоритетом Російської Федерації залишається утримання позицій у Донецькій і Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованої території автономної республіки Крим», – сказав Громов.

За його словами, протягом тижня російські війська також вели наступальні дії на харківському й куп'янському напрямках, але успіху не мали.

У Генштабі ЗСУ очікують, що противник «зберігатиме військову присутність у прикордонних районах [Чернігівської і Сумської областей] з метою недопущення перекидання… [українських] військ на загрозливі напрямки до районів ведення активних бойових дій», зазначив Громов.

Він не відкинув збройних провокацій із боку РФ із порушенням держкордону.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден вважає реальними переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але тільки якщо він має намір закінчити війну проти України.

Нагадаємо, Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях.

Також Олаф Шольц розповів, що Європа може повернутися до «мирного порядку» з РФ.

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Теги: Україна росія Генштаб війна

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