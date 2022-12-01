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Зусилля Росії в районі Бахмута вже зайшли в глухий кут – оцінка ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зусилля Росії в районі Бахмута вже зайшли в глухий кут – оцінка ISW
РФ витрачає бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту
фото: Associated Press

Дії РФ щодо наступу на Бахмут призвели до поступового виснаження живої сили та техніки

Російські зусилля навколо Бахмута показують, що Москва не зробила висновків з попередніх кампаній із великою кількістю жертв, які зосереджені лише з метою обмеженого оперативного чи стратегічного значення. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що з кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти довкола Бахмуту. У наступні шість місяців вони змогли просунутися кілька кілометрів за раз.

Дії РФ щодо наступу на Бахмут призвели до поступового виснаження живої сили та техніки, внаслідок чого війська були затиснуті у відносно незначних населених пунктах на тижні та місяці.

Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку війни.

За оцінками ISW протягом червня та липня, українські сили фактично дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, що мають обмежене оперативне та стратегічне значення, щоб отримати вигоду з деградації російської живої сили та техніки протягом місяців завзятих боїв.

Російські війська врешті-решт захопили Лисичанськ і Сєвєродонецьк і досягли кордону Луганської області, але цей тактичний успіх призвів до незначного оперативного ефекту, вважають експерти.

Зусилля Росії на цьому напрямі здебільшого вже зайшли в глухий кут. Навіть якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута, Москва не отримає серйозних оперативних переваг.

Витрати, пов'язані з шістьма місяцями жорстоких, завзятих і виснажливих боїв навколо Бахмута, набагато переважують будь-яку оперативну перевагу, яку росіяни можуть отримати від взяття Бахмута. Наступ навколо Бахмута поглинає значну частину доступної бойової могутності Росії, сприяючи просуванню ЗСУ, резюмували аналітики.

Зусилля Росії в районі Бахмута вже зайшли в глухий кут – оцінка ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російська державна атомна компанія «Росенергоатом» призначила нового директора окупованої Запорізької АЕС.

  • Кремль продовжує зусилля щодо придушення внутрішнього інакомислення шляхом розширення заходів, нібито спрямованих проти «іноземних агентів».

  • Опитування показують, що російська громадськість утомилася від війни Росії в Україні.

  • Російські війська продовжували оборонятися від українських контрнаступів на лінії Сватово-Кремінна.

  • Російські війська продовжували нарощувати успіхи в районі Бахмута та вести наступальні операції в районі Авдіївки та Донецька.

  • Українські сили проводять операцію на Кінбурнській косі.

  • Російські офіційні особи продовжують проводити часткові мобілізаційні заходи.

  • Зусилля російських офіційних осіб, що продовжуються, з інтеграції незаконно анексованих територій до складу Російської Федерації, ймовірно, мають дуже неорганізований характер.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 88 880 рашистів.

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Теги: Донеччина наступ окупанти Бахмут росія війна

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