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    Гордон із штанів вискакує, а політики «ляпають язиком». Зеленський дав оцінку опонентам

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    Зеленський назвав заяви журналіста Дмитра Гордона &laquo;позорищем&raquo; - Гордон із штанів вискакує, а політики «ляпають язиком». Зеленський дав оцінку опонентам
    Зеленський назвав заяви журналіста Дмитра Гордона «позорищем»
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    Зеленський: «Мій бізнес без держави, я це зробив. А вони що?»

    Президент Володимир Зеленський закинув професійним політикам, які його критикують, що вони нічого не варті, нічого не створили і уміють лише «ляпати язиком». Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

    «Мій бізнес без держави, я це зробив. А вони що? З дитинства в політиці, вища освіта, дорогі виші, а потім одразу політика, дорогі домівки тут, за кордоном мультимільйонери… а насправді нуль, бублик із діркою. Нічого з себе не представляють, крім того, що можуть, як мій батько говорить, ляпати язиком. І чекають, що люди будуть на це вестися», – заявив Зеленський.

    У цьому контексті президент також зауважив, що ці політики дуже бояться, щоб він не пішов на другий термін, а заяви журналіста Дмитра Гордона назвав «позорищем».

    «... Вони так бояться, що я піду на другий термін. Гордон аж із штанів вискакує: «Він не повинен іти, не повинен іти!». Хіба це найголовніше?! Я не бачу, як діти мої ростуть. Оце я повинен. Я повинен тільки їм. Позорище», – обурився президент.

    Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

    Також президент назвав улюбленого міністра.

    Між іншим, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

    Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».


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    Теги: освіта бізнес політика Володимир Зеленський Дмитро Гордон президент
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    Гордон із штанів вискакує, а політики «ляпають язиком». Зеленський дав оцінку опонентам