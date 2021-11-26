Гордон із штанів вискакує, а політики «ляпають язиком». Зеленський дав оцінку опонентам

Зеленський: «Мій бізнес без держави, я це зробив. А вони що?»

Президент Володимир Зеленський закинув професійним політикам, які його критикують, що вони нічого не варті, нічого не створили і уміють лише «ляпати язиком». Про це Зеленський заявив під час пресмарафону «30 запитань президенту України».

«Мій бізнес без держави, я це зробив. А вони що? З дитинства в політиці, вища освіта, дорогі виші, а потім одразу політика, дорогі домівки тут, за кордоном мультимільйонери… а насправді нуль, бублик із діркою. Нічого з себе не представляють, крім того, що можуть, як мій батько говорить, ляпати язиком. І чекають, що люди будуть на це вестися», – заявив Зеленський.

У цьому контексті президент також зауважив, що ці політики дуже бояться, щоб він не пішов на другий термін, а заяви журналіста Дмитра Гордона назвав «позорищем».

«... Вони так бояться, що я піду на другий термін. Гордон аж із штанів вискакує: «Він не повинен іти, не повинен іти!». Хіба це найголовніше?! Я не бачу, як діти мої ростуть. Оце я повинен. Я повинен тільки їм. Позорище», – обурився президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський розкрив правду про свою поїздку в Гуту.

Також президент назвав улюбленого міністра.

Між іншим, 26 листопада під час пресмарафону президент Зеленський розповів, чому так тримається за Єрмака.

Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі. Натомість глава МВС каже, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика».