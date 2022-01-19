Гордон заявив, що його офіс обстріляли (відео)

Гордон: «Я постійно кажу правду. Як бачимо, це багатьом, мабуть, не подобається»

Телеведучий Дмитро Гордон заявив, що по його офісу начебто стріляли, через його громадянську позицію. Про це Гордон написав і опублікував відповідне відео в Instagram.

«Друзі, говорити правду в країні, де за свободу слова треба щоденно боротись, дуже не просто, але я це роблю. Я постійно кажу те, що думаю, і кажу правду. Як бачимо, це багатьом, мабуть, не подобається. Щойно ми виявили, що вікно офісу інтернет-видання «Гордон» було обстріляне», – зазначив телеведучий.

У відео він показав вікно з внутрішньої сторони і з центрального входу, де був слід від начебто кулі.

Телеведучий заявив, що навпроти офісу розташований гуртожиток СБУ. У ньому, за словами Гордона, установлено спеціальний пост в рамках відкритого NCND з якого добре видно вхід в офіс і йде запис всього, що відбувається.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрий Гордон (@gordondmytro)

«Я цілком впевнений, що цей злочин буде розкрито, бо тут всюди камери. Крім того, наскільки мені повідомили мої джерела в Службі Безпеки України, навпроти знаходиться гуртожиток СБУ, в якому установлено спеціальний пост в рамках відкритого NCND щодо мене. Там є спеціальний пост, в якому записується все, що відбувається перед входом в офіс. Тому я сподіваюсь, що СБУ разом з МВС дадуть відповідь на питання, хто стріляв по офісу інтернет-видання «Гордон». Кому стоїть поперек горла свобода слова й боротьба за свободу слова в Україні» – заявив телеведучий.

Нагадаємо, відповідно до підсумків опитування Центру економічних та політичних досліджень Разумкова та Фонду Демократичні ініціативи Кучеріва, журналіст Дмитро Гордон очолив президентський рейтинг «вибори без політиків» серед відомих особистостей, які не займаються політикою.

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Як повідомлялося, телеведучий Гордон назвав причини глибокого конфлікту між Зеленським та Ахметовим.