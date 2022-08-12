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Зеленський нагадав посадовцям і військовим про загальне правило війни

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський нагадав посадовцям і військовим про загальне правило війни
Зеленський просить не розповідати про плани ЗСУ
фото: Офіс президента

Президент закликав військових та представників влади утримуватися від гучних заяв щодо оборонних планів України

Президент Володимир Зеленський закликав представників української влади та військових не розголошувати плани щодо проведення подальших військових дій на території України. Про це глава держави сказав у своєму зверненні.

«Хочу зазначити сьогодні важливу річ для всіх представників державної та місцевої влади, військової сфери та інших осіб, які коментують події на фронті, оборонний задум командування, підготовку конкретних операцій тощо. Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів», – сказав президент.

Зеленський додав, що якщо українські представники влади мають бажання залишити по собі гучні заголовки то це «відверто безвідповідальна» справа.

«Якщо ж ви хочете перемоги для України, то це інша справа, і ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах», – сказав український лідер.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що після розкриття інформації про стратегічні чи оперативні плани Збройних сил одним з українських військових високопосадовців було розпочато розслідування. Він озвучив зазначену інформацію в інтерв’ю одному з відомих видань.

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