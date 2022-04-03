Мер Чернігова: місто знищено на 70%

На Чернігівщині триває зачистка залишків окупаційних військ та розмінування

Місто Чернігів знищено на 70%, не працює бізнес, немає надходжень до бюджету, повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в ефірі телемарафону.

«Місто знищено на 70%. Люди вже перестали цікавитися, скільки мін прилетіло... 20, 30... Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки – тяжкі, як і в Бучі, і в Харкові, і, можливо, в Маріуполі. Невідкладні питання для чернігівців – це завтрашній день... Мене турбує опалювальний період, який на сьогоднішній день ми не можемо забезпечити, турбує оцінка збитків... Мене турбує, що немає надходжень у бюджет. Зрозумійте – зовсім інші умови у тих містах, де не було бойових дій, де працює бізнес та виконуються всі планові надходження до бюджету. Такі міста як Маріуполь, Буча, Чернігів... Потрібно вирішувати купу проблем», – наголосив мер.

Атрошенко зізнався, що затишшя лякає його не менше за авіаудари. Адже місто потрібно відновлювати, а противник може повернутися будь-коли (їхати – півтори години – висловився мер).

Водночас, Атрошенко зазначив, що в регіоні йде зачистка залишків окупаційних військ і розмінування, і «це чудово».

Нагадаємо, що у народного депутата від фракції «Голос» Ольги Стефанишиної біля Чернігова загинув чоловік.

Також окупанти знищили онкологічне відділення у Чернігові.