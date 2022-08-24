Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ

ЗСУ все частіше завдають ударів по матеріально-технічному забезпеченню та базах Росії

Іноземні експерти бачать повну відсутність прогресу росіян на полі бою

Після шести місяців війни, попри вогневу перевагу росіян на фронті, Україна повільно перебирає на себе імпульс у війні. А Захід продовжує допомагати Україні, незважаючи економічні труднощі. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Зазначається, що Росія все ще має вогневу перевагу, але ЗСУ все частіше завдають ударів по матеріально-технічному забезпеченню та базах Росії, в тому числі в Криму, завдяки західній зброї.

«Російські військові значною мірою втратили той імпульс, який мали, і передислокували багато своїх сил в очікуванні українського наступу в південній частині країни, – сказав Майкл Кофман, американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу (CNA).

У статті йдеться, що Росія бореться навіть більше, ніж Україна, щоб компенсувати втрати військ і техніки, покладаючись на найманців для заповнення щілин. А російська економіка переживає значно глибшу рецесію, ніж економіка західних країн. Спроба Путіна змінити кінець холодної війни шляхом відновлення історичної сфери впливу Москви в Східній Європі зазнала невдачі. Натомість його війна проти України об’єднала майже всю Європу проти нього, відродивши НАТО.

«Україна отримала стратегічну ініціативу. Але ми ще не знаємо, що вони можуть із цим зробити», — сказав Франсуа Гейсбур, колишній французький чиновник і спеціальний радник паризького Фонду стратегічних досліджень

Офіційні особи з питань оборони США вважають, що хоча жодна сторона не отримує значних переваг на поточній фазі бойових дій, українські атаки на російську інфраструктуру глибоко за лінією фронту показують, як ініціатива змінилася. Війна вступає в нову фазу, відмінну від того, що було два місяці тому, коли росіяни мали більший імпульс у битві за Донбас, заявив високопоставлений чиновник Пентагону. «Я б сказав, що ви спостерігаєте повну відсутність прогресу росіян на полі бою», — сказав чиновник.

Тим часом ЄС в очікуванні важкої зими, хоча ризик повного дефіциту природного газу спадає, оскільки країни знайшли інші ринки. Навіть без нормування, економісти очікують, що поєднання високих цін на енергоносії та харчові продукти, підвищення процентних ставок і глобального уповільнення підштовхне більшу частину Європи до принаймні невеликої рецесії цієї зими.

Але економічні перспективи Росії набагато гірші, ніж у Заходу. Автори статті пишуть: «Відступ бізнесу та санкції катастрофічно калічать російську економіку».

Натомість в України попри труднощі є підтримка. США надали Україні близько $10,6 млрд військової допомоги, при чому найближчими тижнями очікується додаткова допомога. Мало ознак того, що підтримка України в США втрачається.

«Більшість американців симпатизують Україні, і Зеленський у певному сенсі став народним героєм для дуже великого відсотка населення», – сказав Ларрі Сабато, політичний аналітик з Університету Вірджинії.

Це, на думку аналітиків, збереже за Україною підтримку обох палат Конгресу США незалежно від того, яка партія отримає перевагу на проміжних виборах у листопаді.