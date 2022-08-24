Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
ЗСУ все частіше завдають ударів по матеріально-технічному забезпеченню та базах Росії
фото: Генштаб ЗСУ

Іноземні експерти бачать повну відсутність прогресу росіян на полі бою

Після шести місяців війни, попри вогневу перевагу росіян на фронті, Україна повільно перебирає на себе імпульс у війні. А Захід продовжує допомагати Україні, незважаючи економічні труднощі. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Зазначається, що Росія все ще має вогневу перевагу, але ЗСУ все частіше завдають ударів по матеріально-технічному забезпеченню та базах Росії, в тому числі в Криму, завдяки західній зброї.

«Російські військові значною мірою втратили той імпульс, який мали, і передислокували багато своїх сил в очікуванні українського наступу в південній частині країни, – сказав Майкл Кофман, американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу (CNA).

У статті йдеться, що Росія бореться навіть більше, ніж Україна, щоб компенсувати втрати військ і техніки, покладаючись на найманців для заповнення щілин. А російська економіка переживає значно глибшу рецесію, ніж економіка західних країн. Спроба Путіна змінити кінець холодної війни шляхом відновлення історичної сфери впливу Москви в Східній Європі зазнала невдачі. Натомість його війна проти України об’єднала майже всю Європу проти нього, відродивши НАТО.

«Україна отримала стратегічну ініціативу. Але ми ще не знаємо, що вони можуть із цим зробити», — сказав Франсуа Гейсбур, колишній французький чиновник і спеціальний радник паризького Фонду стратегічних досліджень

Офіційні особи з питань оборони США вважають, що хоча жодна сторона не отримує значних переваг на поточній фазі бойових дій, українські атаки на російську інфраструктуру глибоко за лінією фронту показують, як ініціатива змінилася. Війна вступає в нову фазу, відмінну від того, що було два місяці тому, коли росіяни мали більший імпульс у битві за Донбас, заявив високопоставлений чиновник Пентагону. «Я б сказав, що ви спостерігаєте повну відсутність прогресу росіян на полі бою», — сказав чиновник.

Тим часом ЄС в очікуванні важкої зими, хоча ризик повного дефіциту природного газу спадає, оскільки країни знайшли інші ринки. Навіть без нормування, економісти очікують, що поєднання високих цін на енергоносії та харчові продукти, підвищення процентних ставок і глобального уповільнення підштовхне більшу частину Європи до принаймні невеликої рецесії цієї зими.

Але економічні перспективи Росії набагато гірші, ніж у Заходу. Автори статті пишуть: «Відступ бізнесу та санкції катастрофічно калічать російську економіку».

Натомість в України попри труднощі є підтримка. США надали Україні близько $10,6 млрд військової допомоги, при чому найближчими тижнями очікується додаткова допомога. Мало ознак того, що підтримка України в США втрачається.

«Більшість американців симпатизують Україні, і Зеленський у певному сенсі став народним героєм для дуже великого відсотка населення», – сказав Ларрі Сабато, політичний аналітик з Університету Вірджинії.

Це, на думку аналітиків, збереже за Україною підтримку обох палат Конгресу США незалежно від того, яка партія отримає перевагу на проміжних виборах у листопаді.

Читайте також: Війна в Україні. Саакашвілі із в'язниці озвучив обнадійливий прогноз
Теги: окупанти Україна росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від початку повномасштабного вторгнення витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн
Уряд озвучив п’ять стратегічних завдань на період війни
Вчора, 21:14
Експрезидент каже, у РФ залишилось 4-5 місяців артилерійського запасу 
Війна в Україні. Саакашвілі із в'язниці озвучив обнадійливий прогноз
Вчора, 19:17
Військові на півдні знищили склад боєприпасів і техніку окупантів
Військові на півдні знищили склад боєприпасів і техніку окупантів
Сьогодні, 03:59

Події в Україні

Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
Війна вступає в нову фазу, Україна перебирає на себе ініціативу – WSJ
Черговий удар по Запоріжжю: ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт
Черговий удар по Запоріжжю: ворожа ракета влучила в інфраструктурний об'єкт
МЗС вимагає у РФ повернути всіх викрадених із Маріуполя дітей
МЗС вимагає у РФ повернути всіх викрадених із Маріуполя дітей
ДБР ідентифікувало окупантів, які тероризували жителів Бородянки та Макарова
ДБР ідентифікувало окупантів, які тероризували жителів Бородянки та Макарова
Військові на півдні знищили склад боєприпасів і техніку окупантів
Військові на півдні знищили склад боєприпасів і техніку окупантів
Окупанти обстріляли ще один район Харкова
Окупанти обстріляли ще один район Харкова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
69K
Активність ворожої авіації: жителі більшості областей прокинулись від сирен
63K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
52K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
48K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
36K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)

Новини

Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
22 серпня, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
22 серпня, 15:00

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту