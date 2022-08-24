Найгірший сценарій війни для України позаду – Резніков

Україна стоїть на порозі нового етапу війни

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що найгірший сценарій війни для України вже позаду. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу CNN, відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут.

«Ми перебуваємо на стадії стабілізації всього фронту або лінії зіткнення за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми створили там багато хороших засобів стримування. Україна стоїть на порозі нового етапу війни», – заявив міністр.

Наразі Резніков вважає однією з головних загроз у боротьбі України «синдром втоми» в міжнародному співтоваристві. «Я називаю це синдромом втоми, і для мене це одна з головних загроз, і з цією загрозою треба працювати, тому що нам треба говорити, спілкуватися, питати людей, щоби не було цієї втоми. Тому що це дуже, дуже небезпечно для нас», – зазначив Резніков.

Нагадаємо, Резніков розповів, що задля наступу на позиції окупантів ЗСУ планують діяти за принципом не кількості, а якості.

Раніше Резніков повідомив, що у Збройних Силах зараз нема потреби в нарощуванні кількості особового складу, мобілізації підлягають лише «конкретні фахівці».