Провідник-легенда Анатолій Бабічев – про загиблу дружину, втрачений дім та життя у поїзді

З огляду на власну трагедію, що би ви сказали людям, які попри обстріли усе одно повертаються?

Як кажуть, «береженого бог береже». Я розумію, що у людей закінчуються кошти і вони вже від безвиході повертаються додому. Дивлячись куди, звісно. Тому що за цей час я вже багато надивився, і я б нікому не побажав таке побачити.

Якщо на початку війни ви сподівалися, що все швидко закінчиться, то зараз якої думки дотримуєтеся? Чи війна надовго?

Думаю, що так, це надовго. Я не можу, звісно, давати прогнозів, але, думаю, що все це не закінчиться так швидко, як нам хочеться.

Чи міркували про те, щоби змінити професію на безпечнішу? Все ж війна ще триває і невідомо куди доля вас закине

А що я можу міняти? Мені вже 53 роки, я відпрацював понад 30 років провідником. Ви знаєте, от моя дружина закінчила навіть Харківський залізничний університет (Український державний університет залізничного транспорту) і могла би працювати начальником поїзда, але просто не захотіла залишати свою бригаду.

Але навіть серед залізничних спеціальностей є ж і інші позиції. Вам пропонували?

Коли дружина навчалася, намагалася і мене затягнути на позицію начальника поїзда, але я не захотів, там своє підводне каміння. У мене освіта не дозволяє. Спочатку я закінчив Ясинуватське профтехучилище №69, я СЦИБіст – це сигналізація, централізація та блокування. Тобто ось ці всі світлофори, стрілочні переводи на мені були. Так от я попрацював, потім пішов до армії, а коли повернувся, влаштувався у Локомотивне депо ТЧ-20 і ремонтував електровози.

Але як вас доля закинула у провідники?

Звичайно, не хочеться цього говорити… У 90-ті було дуже важко, а провідники привозили то масло, то ковбаску. От я на це купився і вирішив теж піти у провідники. Втягнувся у роботу і пішло-поїхало.

Зараз труднощі з тим, що у нас немає сформованої бригади. Наша стара бригада – це був душевний колектив, один за всіх, всі за одного, ми завжди й свята відзначали разом.

Багато ваших колег виїхали з України? Спілкуєтеся з ними, вони повертатимуться?

Так, ми листуємося, підтримуємо зв’язок у надії, що колись щось зміниться. Всі хочуть додому. Де би ти не був, удома краще.

Михайло Глуховський, «Главком»