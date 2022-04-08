Обстріл вокзалу в Краматорську. Зеленський та Арестович повідомили важливі деталі

«Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться»

Арестович стверджує, що удар по вокзалу у Краматорську – завчасно спланована атака

По залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, окупанти вдарили «Точкою-У». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Близько 30 загиблих, близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція та рятувальники вже на місці. Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться», – написав він.

Радник голови ОПУ Олексій Арестович також висловився про ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. Він заявив, що таким ударам передує ретельна дорозвідка цілі як мінімум БПЛА, навідники на землі – це дуже дорога ракета і надто складно та ризиковано організувати подібні удари.

Радник голови ОПУ також додав: окупанти бачили, що били по мирних людях, на вокзалі в цей час були тисячі громадян, які намагалися евакуюватися.

Російські фашисти 8 квітня касетним «Іскандером» вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. Наразі відомо про більше ніж 30 загиблих та понад 100 поранених.