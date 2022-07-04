Прикордонна служба: українці активно продовжують повертатися на Батьківщину

«Ми фіксуємо тенденцію переваги в’їзду до України над виїздом з неї»

Приблизно із 10 травня прикордонники фіксують тенденцію переваги в’їзду до України над виїздом з неї. Інколи перевага на в’їзд може сягати і 10 тисяч осіб. Про це розповів речник прикордонної служби України Андрій Демченко у інтерв’ю «Главкому».

«На початку, звісно, пасажиропотік був більше на виїзд з України. Коли люди рятувалися від війни, пасажиропотік міг сягати 120-130 тис. осіб на добу, яких ми оформляли на кордоні. На цей момент – і це вже триває протягом певного часу – пасажиропотік коливається на рівні 85-90 тисяч осіб на добу в обидва боки. Звісно, іноземців з них небагато. Десь з 10 травня, окрім певних днів, ми фіксуємо тенденцію переваги в’їзду до України над виїздом з неї», – каже Демченко.

Інколи перевага на в’їзд може сягати і 10 тисяч осіб. Українці починають повертатися додому, резюмує речник прикордонної служби України.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України прикордонники фіксують зменшення кількості росіян, які хочуть перетнути кордон з Україною. А після запровадження візового режиму росіяни не поспішають оформлювати документи.

Нещодавно стало відомо, скільки «ухилянтів» попалося на кордоні від початку війни. Затримали понад 3 200 чоловіків під час спроби втекти з України.

Також прикордонники розповіли, як війна вплинула на контрабанду.

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