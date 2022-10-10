Удар по центру Києва: кадри з парку Шевченка, музею та університету

Київ зазнав масованих ударів



Вранці 10 жовтня столиця України зазнала масованих ракетних обстрілів. Ракети окупантів прилетіли в Шевченківський район Києва і пошкодили будівлю університету, музей Ханенків та парк.

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Також снаряди ворогів влучили в парк Шевченка.

У столиці можливі перебої зі зв‘язком, електрикою та водопостачанням. Тому слід подбати про заряджені телефони, павербанки та наявність запасів води.

Крім того, окупанти влучили в будівлю бізнес-центру в столиці.

Нагадаємо, наразі відомо про п‘ятьох загиблих та 12 постраждалих внаслідок ударів по Києву.

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами.

Нагадаємо, про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих.

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

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Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.