Австралія почне експортувати в Німеччину зелений водень

Проект – частина глобальної водневої стратегії Німеччини

Німецька енергетична компанія RWE і австралійський розробник водневих проектів Hydrogen Utility (H2U) підписали меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким екологічно чистий водень, вироблений в Австралії, буде експортуватися в Німеччину, – повідомляють Elektrovesti.

Дана угода відповідає меті водневого проекту HySupply, який в грудні 2020 року ініціювали Німецька академія наук і інженерії і Федерація німецької промисловості. Компанія RWE передбачає задіяти в проекті з майбутнього імпорту австралійського зеленого водню в Німеччину термінал зрідженого природного газу в порту міста Брюнсбюттель (гирло річки Ельба).

«Водень – ідеальне довгострокове рішення для декарбонізації промисловості, авіації і перевезення важких вантажів. Австралія – одна з країн, в яких створені прекрасні умови для виробництва екологічно чистого водню. Як глобальний світовий трейдер сировинних товарів, ми маємо великий досвід в транспортуванні енергоносіїв, в тому числі – австралійського зрідженого природного газу, і бачимо себе посередником у глобальній торгівлі воднем», – сказав керівник відділу зрідженого природного газу RWE Хав'єр Морет.

В даний час RWE реалізує близько тридцяти водневих проектів – в основному в Німеччині, Нідерландах та Великобританії. Воднева стратегія Німеччини передбачає використання, в першу чергу, зеленого водню, виробленого за допомогою поновлюваних джерел енергії. Оскільки необхідні обсяги водню великі, мається на увазі, що значна частина цього енергоносія буде імпортуватися.

Компанія H2U розвиває кілька водневих проектів в Австралії та Новій Зеландії. Зокрема, в Південній Австралії вона має намір побудувати електролізну установку потужністю 75 МВт, яка може постачати водень для виробництва приблизно 40 тис тонн зеленого аміаку щорічно. На другому етапі, до 2030 року, Hydrogen Utility планує збільшити електролізні потужності до 1,5 ГВт.