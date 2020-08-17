Британія виділить виробникам «зеленого» віскі 10 млн фунтiв нова енергія



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Любителі віскі тепер будуть боротися з глобальним потеплінням клімату Фото: H2 View

Створено спеціальний фонд для підтримки екологічно чистих винокурень

Сьогодні міністр енергетики Великобританії Кваси Квартенг оголосив про створення спеціального фонду в розмірі 10 млн фунтів стерлінгів для підтримки британських лікеро-горілчаних підприємств, які при виробництві продукції будуть використовувати такі енергоносії, як водень і біогаз, - повідомляє H2 View.

«Наш план по забезпеченню вуглецево-нейтрального майбутнього включає, зокрема, допомогу деяким найстарішим галузям економіки. Ми хочемо використовувати величезні інновації наших винокурень, щоб клієнти могли насолоджуватися своїм улюбленим напоєм, знаючи, що вони допомагають боротися з викидами вуглекислого газу і потеплінням клімату», - заявив Кваси Квартенг, оголошуючи про створення фонду.

У 2019 року лікеро-горілчана промисловість Великобританії зросла на 20%. На думку уряду, стимулювання «зелених» винокурень допоможе підприємствам галузі запобігти забрудненню, еквівалентну викидів в атмосферу 100 тис автомобілів.

Створення спеціального фонду віталося лікеро-горілчаними підприємствами і торговими організаціями Шотландії і Північної Ірландії, де знаходиться переважна більшість всесвітньо відомих винокурень Великобританії.

«Цей фонд надасть нам можливість розробляти нові проекти і технології, допомагаючи лікеро-горілчаної індустрії зіграти свою роль в поліпшенні екології», - сказав директор по промисловості Асоціації шотландського віскі Дагмар Друксма.