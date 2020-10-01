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    Британія виділяє на водневу програму 23 млн фунтів

    нова енергія
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    <p>Місто Стоктон-он-Тіс перетвориться в водневу столицю Англії</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Британія виділяє на водневу програму 23 млн фунтів

    Місто Стоктон-он-Тіс перетвориться в водневу столицю Англії

     

    Фото: wikipedia.org

    В результаті програми буде створено транспортний і дослідницький водневий хаб

    Міністерство транспорту Великобританії оголосило про виділення гранту 23 млн фунтів стерлінгів на реалізацію нової урядової програми «Водень для транспорту», - повідомляє H2 View

    Оголошені 30 вересня плани включають в себе будівництво зеленої водневої заправної станції і виробництво 19 сміттєвозів з водневим двигуном в Глазго. Фінансування даної частини проекту - 6,3 млн фунтів стерлінгів. 

    Крім того, в рамках стратегії «Водень для транспорту» передбачається зробити долину Тис (район на півночі Англії) першим в Великобританії транспортним вузлом для виробництва і перевезення водню.

    Докладний план створення хаба, який стане центром досліджень і розробок в області транспорту водню, що об'єднує науково-дослідні інститути і промислові підприємства, буде представлений в січні 2021 року.

    будівництво фінансування перевезення водень
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