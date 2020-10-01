Британія виділяє на водневу програму 23 млн фунтів нова енергія



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Місто Стоктон-он-Тіс перетвориться в водневу столицю Англії Фото: wikipedia.org

В результаті програми буде створено транспортний і дослідницький водневий хаб

Міністерство транспорту Великобританії оголосило про виділення гранту 23 млн фунтів стерлінгів на реалізацію нової урядової програми «Водень для транспорту», - повідомляє H2 View.

Оголошені 30 вересня плани включають в себе будівництво зеленої водневої заправної станції і виробництво 19 сміттєвозів з водневим двигуном в Глазго. Фінансування даної частини проекту - 6,3 млн фунтів стерлінгів.

Крім того, в рамках стратегії «Водень для транспорту» передбачається зробити долину Тис (район на півночі Англії) першим в Великобританії транспортним вузлом для виробництва і перевезення водню.

Докладний план створення хаба, який стане центром досліджень і розробок в області транспорту водню, що об'єднує науково-дослідні інститути і промислові підприємства, буде представлений в січні 2021 року.