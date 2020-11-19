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    British Petroleum почне промислове виробництво зеленого водню

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    <p>Нафтопереробний завод British Petroleum в Лінгене</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - British Petroleum почне промислове виробництво зеленого водню

    Нафтопереробний завод British Petroleum в Лінгене

     

    Фото: oilcapital.ru

    Очікується, що новий екологічний проект bp буде запущений до 2024 року

    Транснаціональна нафтогазова корпорація bp (до 2001 року - British Petroleum) і найбільша енергетична компанія Данії Ørsted почали спільну роботу над проектом промислового виробництва зеленого водню, - повідомляють Elektrovesti

    У новому проекті Lingen Green Hydrogen партнери мають намір побудувати перший електролізер потужністю 50 МВт на НПЗ Лінген в Німеччині. Він буде працювати на відновлюваної енергії, що виробляється морської вітрової електростанцією Ørsted в Північному морі, а вироблений водень буде використовуватися на нафтопереробному заводі British Petroleum. 

    Передбачається, що електролізер буде виробляти майже 9 тис тонн зеленого водню щорічно. Цього буде достатньо, щоб замінити близько 20% поточного споживання сірого водню (одержуваного з нафтопродуктів) на НПЗ, що дозволить уникнути близько 80 тис тонн викидів вуглекислого газу в рік: це можна порівняти з викидами приблизно 45 тис автомобілів. 

    Новий проект bp і Ørsted буде запущений до 2024 року. У перспективі потужності електролізу в Лінгене передбачається збільшити до 500 МВт. Це не тільки задовольнить всі потреби підприємства в водні, а й забезпечить сировиною потенційне майбутнє виробництво синтетичного палива. 

    НПЗ в Лінгене переробляє близько 5 млн тонн сирої нафти на рік (близько 100 тис барелів на день), виробляючи паливо, топковий мазут і хімічну сировину.
    Теги: нафтопродукти Німеччина водень
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