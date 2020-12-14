Daimler розробляє нову технологію заправки воднем

Інноваційна заправна технологія буде реалізована в 2023 році

Daimler Trucks, що виробляє, зокрема, великотоннажні вантажні автомобілі Mercedes-Benz, і німецька транснаціональна хімічна компанія Linde підписали угоду про розробку нової технології заправки водню для транспортних засобів великої вантажопідйомності, - повідомляє H2 View.

Компанії будуть розробляти технологію заправки паливом на основі переохолодженого рідкого водню, який забезпечить більшу ємність, велику дальність поїздки, швидшу заправку і поліпшену енергоефективність.

Новий процес заправки буде реалізований в серійної версії вантажівки Mercedes-Benz GenH2 Truck, яка була представлена у вересні 2020 роки як концептуальний автомобіль, і яка має запас ходу понад 1000 км.

Linde і Daimler очікують, що перша заправка Mercedes-Benz GenH2 Truck за новою технологією відбудеться в 2023 році.