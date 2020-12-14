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    Daimler розробляє нову технологію заправки воднем

    нова енергія
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    <p>Вантажівки Daimler Truck націлилися на нові водневі технології</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Daimler розробляє нову технологію заправки воднем

    Вантажівки Daimler Truck націлилися на нові водневі технології

     

    Фото: daimler-truck.com

    Інноваційна заправна технологія буде реалізована в 2023 році

    Daimler Trucks, що виробляє, зокрема, великотоннажні вантажні автомобілі Mercedes-Benz, і німецька транснаціональна хімічна компанія Linde підписали угоду про розробку нової технології заправки водню для транспортних засобів великої вантажопідйомності, - повідомляє H2 View.

    Компанії будуть розробляти технологію заправки паливом на основі переохолодженого рідкого водню, який забезпечить більшу ємність, велику дальність поїздки, швидшу заправку і поліпшену енергоефективність.

    Новий процес заправки буде реалізований в серійної версії вантажівки Mercedes-Benz GenH2 Truck, яка була представлена у вересні 2020 роки як концептуальний автомобіль, і яка має запас ходу понад 1000 км.

    Linde і Daimler очікують, що перша заправка Mercedes-Benz GenH2 Truck за новою технологією відбудеться в 2023 році.

    Теги: вантажівки технології автомобіль водень
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