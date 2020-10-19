Франція інвестує в американські водневі вантажівки нова енергія



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Водневий вантажний автомобіль Hyzon Фото: elektrovesti.net

В створення інноваційних вантажівок інвестовано $15 млн

Французька нафтогазова компанія Total інвестує в американський стартап з виробництва вантажівок на водневих паливних елементах Hyzon Motors 15 мільйонів доларів, - повідомляють Elektrovesti.

«Ми раді співпрацювати з Hyzon, одним з провідних постачальників комерційних автомобілів на водневих паливних елементах, і сподіваємося на тісну співпрацю з ними. Ця компанія направлена на поліпшення екології в усьому світі, і ми не маємо наміру стояти осторонь», - сказав генеральний директор Total Carbon Neutrality Ventures Гиріш Надкарні.

На сьогоднішній день Hyzon вже виробила близько 400 комерційних автомобілів, що використовують водневі паливні елементи. Компанія планує поставити на ринок більше 5 тис вантажівок і автобусів на паливних елементах протягом трьох років. Плани до 2025 року - виробляти 40 тис транспортних засобів щорічно.