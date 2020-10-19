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    Франція інвестує в американські водневі вантажівки

    нова енергія
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    <p>Водневий вантажний автомобіль Hyzon</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Франція інвестує в американські водневі вантажівки

    Водневий вантажний автомобіль Hyzon

     

    Фото: elektrovesti.net

    В створення інноваційних вантажівок інвестовано $15 млн

    Французька нафтогазова компанія Total інвестує в американський стартап з виробництва вантажівок на водневих паливних елементах Hyzon Motors 15 мільйонів доларів, - повідомляють Elektrovesti

    «Ми раді співпрацювати з Hyzon, одним з провідних постачальників комерційних автомобілів на водневих паливних елементах, і сподіваємося на тісну співпрацю з ними. Ця компанія направлена на поліпшення екології в усьому світі, і ми не маємо наміру стояти осторонь», - сказав генеральний директор Total Carbon Neutrality Ventures Гиріш Надкарні. 

    На сьогоднішній день Hyzon вже виробила близько 400 комерційних автомобілів, що використовують водневі паливні елементи. Компанія планує поставити на ринок більше 5 тис вантажівок і автобусів на паливних елементах протягом трьох років. Плани до 2025 року - виробляти 40 тис транспортних засобів щорічно.

     

    Франція ринок вантажівки водень
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