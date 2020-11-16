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    Голландські військові провели успішні випробування водневих дронів

    нова енергія
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    <p>Запуск водневих дронів TU Delft з борта військового корабля</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Голландські військові провели успішні випробування водневих дронів

    Запуск водневих дронів TU Delft з борта військового корабля

     

    Фото: h2-view.com

    Випробування проводили військово-морський флот Нідерландів і служба берегової охорони

    Безпілотні літальні апарати з водневим двигуном, розроблені спільно Технічному університетом Делфта (TU Delft), Королівським військово-морським флотом Нідерландів і Службою берегової охорони Нідерландів, успішно пройшли випробування у відкритому морі, - повідомляє H2 View

    Безпілотники, здатні виконувати вертикальні зліт і посадку, і літати протягом декількох годин, оснащені балоном з воднем об'ємом 6,8 літра, який подається в паливний елемент потужністю 800 Вт. 

    На додаток до водневого паливного елементу безпілотні літальні апарати оснащені акумулятором, який забезпечує додаткову потужність двигунів під час зльоту і посадки. 

    «Під час горизонтального польоту на водневому паливному елементі акумулятор автоматично заряджається», - сказав керівник лабораторії мікромеханічних літальних апаратів TU Delft Барт Ремес. 

    Випробування безпілотників проводилися з військового корабля, апарати літали як над відкритим морем, так і над густонаселеними прибережними районами.

    Теги: Нідерланди військові флот водень
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