Голландські військові провели успішні випробування водневих дронів

Випробування проводили військово-морський флот Нідерландів і служба берегової охорони

Безпілотні літальні апарати з водневим двигуном, розроблені спільно Технічному університетом Делфта (TU Delft), Королівським військово-морським флотом Нідерландів і Службою берегової охорони Нідерландів, успішно пройшли випробування у відкритому морі, - повідомляє H2 View.

Безпілотники, здатні виконувати вертикальні зліт і посадку, і літати протягом декількох годин, оснащені балоном з воднем об'ємом 6,8 літра, який подається в паливний елемент потужністю 800 Вт.

На додаток до водневого паливного елементу безпілотні літальні апарати оснащені акумулятором, який забезпечує додаткову потужність двигунів під час зльоту і посадки.

«Під час горизонтального польоту на водневому паливному елементі акумулятор автоматично заряджається», - сказав керівник лабораторії мікромеханічних літальних апаратів TU Delft Барт Ремес.

Випробування безпілотників проводилися з військового корабля, апарати літали як над відкритим морем, так і над густонаселеними прибережними районами.