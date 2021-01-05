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    Hyundai оголосила розвиток водневих технологій стратегічним напрямком

    нова енергія
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    <p>Важка воднева вантажівка Hyundai XCIENT Fuel Cell</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Hyundai оголосила розвиток водневих технологій стратегічним напрямком

    Важка воднева вантажівка Hyundai XCIENT Fuel Cell

     

    Фото: hyundai.news

    Пріоритети стратегії - водневі паливні елементи і літальні апарати

    Hyundai Motor Company анонсувала свою дорожню карту «Стратегія 2025». Вона базується на чотирьох головних напрямках: водневі технології, міська повітряна мобільність, електромобілі і технології автономного водіння, - повідомляє профільний портал HEvCars.

    Водневі технології стосуються в першу чергу подальшого розвитку систем водневих паливних елементів (Hyundai в цій області має більш ніж 20-річний досвід). Нещодавно компанія представила новий бренд водневих елементів HTWO, і з цієї, на даний момент провідною системою в світі, має намір вийти на ринки США, ЄС, Китаю та Японії.

    З водневими елементами нового покоління HTWO, які можуть використовуватися не тільки в автомобілях, але і на кораблях, поїздах і літальних апаратах, пов'язаний і другий стратегічний напрямок Hyundai Motor Company - міська повітряна мобільність.

    Ця частина стратегії передбачає створення сімейства повітряних транспортних засобів, що охоплює як пасажирські, так і вантажні перевезення.

    Hyundai планує впровадити систему безпілотних літальних апаратів з гібридною трансмісією в 2026 році, а в 2028 року запустити повністю електричну модель безпілотника на паливних елементах, оптимізовану для внутрішньоміських операцій. У 2030-х роках компанія планує запустити регіональну повітряну мережу, яка з'єднає сусідні міста.

    Теги: Південна Корея технології перевезення водень
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