«Запоріжгаз» прозвітував про свою роботу у 2021 році

Інвестпрограмма АТ «Запоріжгаз» цього року передбачає капітальний ремонт та заміну 32 засувок на газопроводах високого та середнього тиску

У 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі складуть 54,87 млн грн. Це на 12 млн. більше, ніж у минулому році

Цього року фахівці АТ «Запоріжгаз» здійснили кілька проєктів реконструкції газових мереж.

Великі комплексні ремонти газопроводів пройшли в Бердянську, Оріхові та Кам’янка-Дніпровську. Було замінено обладнання в газорегуляторних пунктах, встановлені сучасні засувки на газопроводах високого та середнього тиску та нові шафові газорегуляторні пункти.

Роботи направлені на безперебійну доставку газу, особливо в опалювальний сезон, коли навантаження на мережі значно зростає. Загалом, інвестпрограма цього року передбачає капітальний ремонт та заміну 32 засувок на газопроводах високого та середнього тиску, реконструкцію 41 газорегуляторного пункта, заміну 113 шафових регуляторних пунктів газу на надсучасні, вироблені на заводах RGC Production. Ці роботи проведені в усіх районах області.

«У цьому році ми провели масштабні реконструкції та редизайн газових мереж у Бердянському, Оріхівському та Кам’янко-Дніпровському районах. У Бердянську замінили обладнання одразу п’яти газорегуляторних пунктів та встановили п’ять засувок на газопроводах високого та середнього тиску. Це арматура нового покоління, яка встановлюється у всьому світі», – зазначив технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський.

Загалом, у 2021 році інвестиції у газорозподільні мережі складуть 54,87 млн грн. Це на 12 млн. більше, ніж у минулому році.