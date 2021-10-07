У Європі різко обвалилися ціни на газ

Ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів

Ціни на ф'ючерси на газ у країнах Європи різко знизилися після стрімкого подорожчання до майже $2000 за тисячу кубометрів, яке сталося напередодні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на європейській біржі ICE. Повідомляється, що ціна на газ продовжує знижуватися і вже опустилася нижче $1000 за тисячу кубометрів. У ході сьогоднішніх підсумків ціна вже опускалася до $973.

При цьому на відкритті торгів ціна становила $1250. Таким чином, індекс TTF втратив понад 22% до значення попереднього торгового дня.

При цьому протягом кількох тижнів у вересні та на початку жовтня вартість газу в Європі стрімко зростала, встановивши кілька рекордів. Вдень 6 жовтня ціна тисячі кубометрів газу сягнула майже $2 тисяч.

Крім того, вчора ціна на вугілля в Європі вперше перевищила $300.

Вартість газу на європейському ринку злетіла в останні тижні – якщо на початку серпня папери на поставку палива торгувалися на рівні $515 за тисячу кубів, то через місяць вони піднялися до $614, до кінця вересня подорожчали вдвічі, а за останні два дні зросли ще на 30%.

Варто зазначити, що 4 жовтня ціна газу в Європі різко знизилася на тлі новин про заповнення першої нитки «Північного потоку – 2». Так, ціни ф'ючерсів на газ опускалися на $70 – до $1124 за тисячу кубометрів. Після цого на торгах відбулася корекція та зниження котирувань сповільнилося до $40 і вже ввечері вартість ф'ючерсу становила $1160 за тисячу кубометрів.

Напередодні Данія дозволила запуск «Північного потоку – 2».

Раніше ЗМІ повідомили, що Держдеп втрапив у кадрову кризу через газопровід «Північний потік – 2».

Варто вказати, що 1 жовтня Росія почала постачати газ до Угорщини в обхід України.

Нагадаємо, Комітет Палати представників США схвалив поправки до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік. Серед пропозицій конгресменів – санкції проти «Північного потоку – 2», використання титану з України, а також нові санкції проти Росії та російських олігархів, високопосадовців та медійних осіб.

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