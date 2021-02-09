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    Європа виділяє 15 млн євро на розробку єдиного водневого стандарту

    нова енергія
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    <p>Водневі паливні елементи для суден і важких вантажівок будуть стандартизовані</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Європа виділяє 15 млн євро на розробку єдиного водневого стандарту

    Водневі паливні елементи для суден і важких вантажівок будуть стандартизовані

     

    Фото: hevcars.com.ua

    Стандартизацією надпотужних водневих паливних систем займуться 25 європейських організацій

    Новий європейський консорціум StasHH (Standard-Sized Heavy-duty Hydrogen), до якого входять організації, що спеціалізуються на водні, заявив про розробку єдиного європейського стандарту для водневих паливних елементів, інтегрованих в важкі додатки. Такі як судна, поїзди, вантажівки, вилочні навантажувачі та автобуси, - повідомляє H2 View.

    До консорціуму StasHH входять 25 організацій - одинадцять виробників паливних модулів, дев'ять виробників спеціального обладнання, а також п'ять науково-дослідних інститутів.

    Загальний бюджет проекту становить 15,2 млн євро, при цьому більшу частину - 7,5 млн євро, StasHH отримає від Європейського союзу, через спільне підприємство з паливних елементах і водню (FCH JU).

    «Результати проекту не тільки стимулюватимуть зростання конкуренції серед постачальників водневих паливних елементів, а й спростять їх інтеграцію в силові агрегати для важких умов експлуатації. Це важливий крок на шляху до декарбонізації транспортного сектора», - заявив виконавчий директор FCH JU Барт Бібайк.

    За його словами, особливу увагу в проекті буде приділятися сектору вантажівок: згідно європейської стратегії, до 2030 року в країнах ЄС має з'явитися 100 тис важких водневих вантажних автомобілів.
    Теги: ЄС бюджет вантажівки водень
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