Європа виділяє 15 млн євро на розробку єдиного водневого стандарту

Водневі паливні елементи для суден і важких вантажівок будуть стандартизовані

Стандартизацією надпотужних водневих паливних систем займуться 25 європейських організацій

Новий європейський консорціум StasHH (Standard-Sized Heavy-duty Hydrogen), до якого входять організації, що спеціалізуються на водні, заявив про розробку єдиного європейського стандарту для водневих паливних елементів, інтегрованих в важкі додатки. Такі як судна, поїзди, вантажівки, вилочні навантажувачі та автобуси, - повідомляє H2 View.

До консорціуму StasHH входять 25 організацій - одинадцять виробників паливних модулів, дев'ять виробників спеціального обладнання, а також п'ять науково-дослідних інститутів.

Загальний бюджет проекту становить 15,2 млн євро, при цьому більшу частину - 7,5 млн євро, StasHH отримає від Європейського союзу, через спільне підприємство з паливних елементах і водню (FCH JU).

«Результати проекту не тільки стимулюватимуть зростання конкуренції серед постачальників водневих паливних елементів, а й спростять їх інтеграцію в силові агрегати для важких умов експлуатації. Це важливий крок на шляху до декарбонізації транспортного сектора», - заявив виконавчий директор FCH JU Барт Бібайк.

За його словами, особливу увагу в проекті буде приділятися сектору вантажівок: згідно європейської стратегії, до 2030 року в країнах ЄС має з'явитися 100 тис важких водневих вантажних автомобілів.