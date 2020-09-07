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    Каліфорнія виділила 39 млн доларів на водневі станції

    нова енергія
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    <p>Зараз в штаті працюють 42 водневих станцій</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Каліфорнія виділила 39 млн доларів на водневі станції

    Зараз в штаті працюють 42 водневих станцій

     

    Фото: h2-view.com

    Кожна станція буде коштувати 1,1 млн доларів

    Регулюючі органи Каліфорнійської енергетичної комісії схвалили виділення 39,1 млн доларів на будівництво в штаті 36 нових водневих станцій. Це стало найбільшою інвестицією Каліфорнії в водневу інфраструктуру з 2015 року, - повідомляє H2 View

    Кошти будуть надані компаніям FirstElement Fuel, Iwatani і Shell, які виграли тендер на новий водневий проект. 

    Передбачається, що в наступному році буде профінансовано будівництво ще 87 нових водневих заправних станцій. Таким чином, в Каліфорнії в найближчі кілька років може з'явитися в цілому 123 водневих заправок, що буде значно стимулювати розвиток ринку електромобілів на паливних елементах. 

    Штат продовжує лідирувати в розгортанні водневої інфраструктури в США. В даний час в Каліфорнії працюють 42 водневі станції.

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