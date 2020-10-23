Компанія MAN запустила освітню програму за воднем нова енергія



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Керівництво MAN - компанії, яка колись подарувала світу дизельний двигун Фото: h2-view.com

Студенти будуть вивчати весь водневий ланцюжок - від створення до перетворення в електроенергію

MAN Truck&Bus, Університет Ерланґена-Нюрнберга (FAU) і компанія Nuremberg Tech (THN) підписали угоду про співпрацю в галузі досліджень і розробки систем приводу транспортних засобів на водневої основі, - повідомляє H2 View.

Викладачі та студенти університету приступили до створення лабораторії для дослідження водневих технологій спільно з розробниками відомого виробника транспортних засобів.

Робота буде проводитися в водневому кампусі, розташованому на заводі MAN в Нюрнберзі, і охопить весь ланцюжок створення приводний системи: від екологічно чистого виробництва водню до розподілу, інфраструктури і перетворення його назад в електрику.

FAU зосередиться на фундаментальних дослідженнях, THN буде займатися прикладними дослідженнями, а виробник важкої автомобільної техніки MAN забезпечить інтеграцію результатів досліджень у виробництво водневих паливних елементів і двигунів внутрішнього згоряння, що встановлюються на вантажівки і автобуси.

«Як виробники вантажних автомобілів, ми стикаємося з найбільшим перетворенням нашої галузі з моменту винаходу дизельного двигуна. Нагадаю, що саме MAN дав Рудольфу Дизелю гроші і обладнання, необхідні для розробки двигуна», - сказав член виконавчої ради з досліджень і розробок MAN Truck&Bus Фредерік Зом.