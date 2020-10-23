  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Компанія MAN запустила освітню програму за воднем

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Керівництво MAN - компанії, яка колись подарувала світу дизельний двигун</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Компанія MAN запустила освітню програму за воднем

    Керівництво MAN - компанії, яка колись подарувала світу дизельний двигун

     

    Фото: h2-view.com

    Студенти будуть вивчати весь водневий ланцюжок - від створення до перетворення в електроенергію

    MAN Truck&Bus, Університет Ерланґена-Нюрнберга (FAU) і компанія Nuremberg Tech (THN) підписали угоду про співпрацю в галузі досліджень і розробки систем приводу транспортних засобів на водневої основі, - повідомляє H2 View

    Викладачі та студенти університету приступили до створення лабораторії для дослідження водневих технологій спільно з розробниками відомого виробника транспортних засобів. 

    Робота буде проводитися в водневому кампусі, розташованому на заводі MAN в Нюрнберзі, і охопить весь ланцюжок створення приводний системи: від екологічно чистого виробництва водню до розподілу, інфраструктури і перетворення його назад в електрику. 

    FAU зосередиться на фундаментальних дослідженнях, THN буде займатися прикладними дослідженнями, а виробник важкої автомобільної техніки MAN забезпечить інтеграцію результатів досліджень у виробництво водневих паливних елементів і двигунів внутрішнього згоряння, що встановлюються на вантажівки і автобуси. 

    «Як виробники вантажних автомобілів, ми стикаємося з найбільшим перетворенням нашої галузі з моменту винаходу дизельного двигуна. Нагадаю, що саме MAN дав Рудольфу Дизелю гроші і обладнання, необхідні для розробки двигуна», - сказав член виконавчої ради з досліджень і розробок MAN Truck&Bus Фредерік Зом.

    студенти вантажівки Германия університет водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies