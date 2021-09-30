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    Літаки Boeing будуть переведені на екологічно чисте авіаційне паливо

    нова енергія
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    Лайнери Boeing скоро будуть &laquo;харчуватися&raquo; переробленим маслом і жиром - Літаки Boeing будуть переведені на екологічно чисте авіаційне паливо

    Лайнери Boeing скоро будуть «харчуватися» переробленим маслом і жиром

    Фото: Reuters

    До 2030 року всі лайнери авіабудівної корпорації будуть заправлятися біопаливом

    Американська авіабудівна компанія Boeing слідом за європейським конкурентом Airbus пообіцяла зробити всі свої літаки максимально безпечними для екології. Корпорація стане випускати деталі з перероблених матеріалів і переведе авіаційний парк на біопаливо, – повідомляє Reuters.

    На авіацію припадає близько 12% світових викидів в атмосферу від транспорту. Галузь взяла зобов'язання до 2050 року вдвічі скоротити емісію вуглецю щодо рівня 2005 року, і тепер головні її представники розробляють нові технології. Airbus, наприклад, вже пообіцяв до 2035 року випустити літак з водневим двигуном.

    Boeing вирішив зробити акцент на іншому – при колишній комплектації літаків ширше використовувати екологічно чисте авіаційне паливо (sustainable aviation fuel, або SAF), яке виробляється з відходів рослинного масла та тваринного жиру.

    Віце-президент Boeing з розробки продуктів Майк Сіннетт заявив, що до 2030 року всі літаки компанії будуть заправлятися екологічно чистим авіаційним паливом. Зараз його додають до звичайного реактивного палива, але в невеликих концентраціях – багато авіадвигунів не передбачають частку SAF вище 50%.

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    Теги: літак Boeing технології
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    Літаки Boeing будуть переведені на екологічно чисте авіаційне паливо