Авіакомпанія Нової Зеландії вирішила перейти на водневі літаки

Для перельоту до зеленої енергетики у Новій Зеландії є прекрасні можливості

Air New Zealand вивчає, як водневі літаки можуть стати частиною її парку до 2030 року

Авіаційна компанія Air New Zealand заявила, що працює спільно з Airbus над дослідженням того, як до 2030 року літаки з водневим двигуном можуть бути частиною її парку для регіональних рейсів, – повідомляє H2 View.

Аерокосмічний гігант Airbus не приховує своєї зацікавленості в водні, представивши в 2020 році три концепції водневих авіалайнерів, а також поставивши перед собою мету до 2035 року ввести в комерційну експлуатацію перший в світі авіалайнер з нульовим рівнем викидів.

В рамках партнерства компанія Airbus заявила, що надасть вимоги до характеристик водневих літаків і характеристикам наземних операцій, щоб підтримати Air New Zealand в розробці дорожньої карти декарбонізації авіаційного сектора.

«Нова Зеландія має унікальну можливість стати світовим лідером по впровадженню літаків з нульовим рівнем викидів, враховуючи прихильність країни до використання поновлюваних джерел енергії, які можна використовувати для виробництва екологічно чистого водню. Як водневі, так і акумуляторні електричні літаки все частіше розглядаються як потенційні варіанти для наших внутрішніх рейсів», – сказав генеральний директор Air New Zealand Грег Форан.