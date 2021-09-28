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    Авіакомпанія Нової Зеландії вирішила перейти на водневі літаки

    нова енергія
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    Для перельоту до зеленої енергетики у Новій Зеландії є прекрасні можливості - Авіакомпанія Нової Зеландії вирішила перейти на водневі літаки

    Для перельоту до зеленої енергетики у Новій Зеландії є прекрасні можливості

    Фото: h2-view.com

    Air New Zealand вивчає, як водневі літаки можуть стати частиною її парку до 2030 року

    Авіаційна компанія Air New Zealand заявила, що працює спільно з Airbus над дослідженням того, як до 2030 року літаки з водневим двигуном можуть бути частиною її парку для регіональних рейсів, – повідомляє H2 View.

    Аерокосмічний гігант Airbus не приховує своєї зацікавленості в водні, представивши в 2020 році три концепції водневих авіалайнерів, а також поставивши перед собою мету до 2035 року ввести в комерційну експлуатацію перший в світі авіалайнер з нульовим рівнем викидів.

    В рамках партнерства компанія Airbus заявила, що надасть вимоги до характеристик водневих літаків і характеристикам наземних операцій, щоб підтримати Air New Zealand в розробці дорожньої карти декарбонізації авіаційного сектора.

    «Нова Зеландія має унікальну можливість стати світовим лідером по впровадженню літаків з нульовим рівнем викидів, враховуючи прихильність країни до використання поновлюваних джерел енергії, які можна використовувати для виробництва екологічно чистого водню. Як водневі, так і акумуляторні електричні літаки все частіше розглядаються як потенційні варіанти для наших внутрішніх рейсів», – сказав генеральний директор Air New Zealand Грег Форан.

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    Теги: авіація Нова Зеландія водень
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    Авіакомпанія Нової Зеландії вирішила перейти на водневі літаки