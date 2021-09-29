  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    У Франції на території аеропорту буде створено водневий хаб

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Париж став піонером в справі створення водневих аеропортів - У Франції на території аеропорту буде створено водневий хаб

    Париж став піонером в справі створення водневих аеропортів

    Фото: h2-view.com

    Водневий транспортний вузол почне роботу у 2023 році

    Компанії Airbus, Air Liquide і Vinci Airports запустили пілотний водневий проєкт в аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері. Це частина ширшої мети щодо розвитку загальноєвропейської мережі аеропортів для польотів з нульовим рівнем викидів, – повідомляє H2 View.

    У Ліон-Сент-Екзюпері буде розгорнута воднева заправна станція, яка буде обслуговувати як наземні транспортні засоби аеропорту, так і вантажні автомобілі з прилеглої території. Згодом передбачається створення на базі аеропорту водневого хаба, де буде проводитися і зберігатися водень.

    Воднева заправна станція буде введена в експлуатацію у 2023 році. Також на території аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері розміститься один з центрів передового досвіду в області інновацій компанії Vinci Airports, де будуть тестуватися новітні технології водневої авіації.

    До 2030 року партнери вивчать можливість оснащення європейської мережі аеропортів потужностями з виробництва, зберігання та постачання водню для задоволення попиту на водень в авіаційному секторі. Водень має величезний потенціал на ринку авіації та може бути одним з основних рішень не тільки для декарбонізації сектора, але і поліпшення наявного досвіду авіаперевезень.

    Читайте також:

    Теги: Франція аеропорт технології водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Франції на території аеропорту буде створено водневий хаб