У Франції на території аеропорту буде створено водневий хаб

Водневий транспортний вузол почне роботу у 2023 році

Компанії Airbus, Air Liquide і Vinci Airports запустили пілотний водневий проєкт в аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері. Це частина ширшої мети щодо розвитку загальноєвропейської мережі аеропортів для польотів з нульовим рівнем викидів, – повідомляє H2 View.

У Ліон-Сент-Екзюпері буде розгорнута воднева заправна станція, яка буде обслуговувати як наземні транспортні засоби аеропорту, так і вантажні автомобілі з прилеглої території. Згодом передбачається створення на базі аеропорту водневого хаба, де буде проводитися і зберігатися водень.

Воднева заправна станція буде введена в експлуатацію у 2023 році. Також на території аеропорту Ліон-Сент-Екзюпері розміститься один з центрів передового досвіду в області інновацій компанії Vinci Airports, де будуть тестуватися новітні технології водневої авіації.

До 2030 року партнери вивчать можливість оснащення європейської мережі аеропортів потужностями з виробництва, зберігання та постачання водню для задоволення попиту на водень в авіаційному секторі. Водень має величезний потенціал на ринку авіації та може бути одним з основних рішень не тільки для декарбонізації сектора, але і поліпшення наявного досвіду авіаперевезень.