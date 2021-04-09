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    На Житомирщині відбулися вогневі дослідження з використання водню

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    Мета проекту РГК &ndash; сформувати технічну політику, яка дозволить провести редизайн української газової системи для використання зелених видів енергії - На Житомирщині відбулися вогневі дослідження з використання водню
    Мета проекту РГК – сформувати технічну політику, яка дозволить провести редизайн української газової системи для використання зелених видів енергії

    Водневий проект РГК проводиться з серпня 2020 року на п’яти спецполігонах

    На спецполігоні РГК для водневих досліджень в Черняхові, Житомирської області відбулися вогневі дослідження використання водню.

    Вогневі експерименти проводилися на газових приладах: котлах, колонках та плитах.

    Водневий проект РГК проводиться з серпня 2020 року на п’яти спецполігонах у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. Проект розрахований на три роки та більше ніж 150 досліджень та експериментів у співпраці з 7 науково-дослідними інститутами.

    Мета проекту РГК – сформувати технічну політику, яка дозволить провести редизайн української газової системи для використання зелених видів енергії, забезпечення її ефективності та інтеграції у європейську енергетику.

    Теги: Житомир Житомирщина РГК водень
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