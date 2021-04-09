На Житомирщині відбулися вогневі дослідження з використання водню

На спецполігоні РГК для водневих досліджень в Черняхові, Житомирської області відбулися вогневі дослідження використання водню.

Вогневі експерименти проводилися на газових приладах: котлах, колонках та плитах.

Водневий проект РГК проводиться з серпня 2020 року на п’яти спецполігонах у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Харківській областях. Проект розрахований на три роки та більше ніж 150 досліджень та експериментів у співпраці з 7 науково-дослідними інститутами.

Мета проекту РГК – сформувати технічну політику, яка дозволить провести редизайн української газової системи для використання зелених видів енергії, забезпечення її ефективності та інтеграції у європейську енергетику.