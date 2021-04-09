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    У Франції почнуть курсувати водневі поїзди

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    Водневий електропоїзд Coradia iLint компанії Alstom &nbsp; - У Франції почнуть курсувати водневі поїзди

    Водневий електропоїзд Coradia iLint компанії Alstom

     

    Фото: elektrovesti.net

    Випробування дванадцяти поїздів Coradia iLint почнуться в 2023 році

    Французька національна залізнична компанія SNCF оголосила, що замовила дванадцять електропоїздів на водневих паливних елементах Coradia iLint виробництва французького машинобудівного гіганта Alstom, – повідомляють Elektrovesti.

    Початок випробувань водневих поїздів на залізницях Франції почнеться в чотирьох регіонах країни (на півдні та сході) в 2023 році. Таким чином компанія SNCF планує внести свій вклад в загальноєвропейську стратегію по нульових викидах вуглекислого газу.

    «Вартість контракту складає 190 млн євро. Електропоїзди на водневих паливних елементах Coradia iLint вміщають 218 пасажирів і розраховані на пробіг до 600 км на одній водневої заправці. Передбачається, що повноцінну роботу поїзди почнуть в 2025 році», – сказав глава Alstom France Жан-Батист Еймо.

    Компанія Alstom вперше провела випробування прототипів водневих електропоїздів в Німеччині три роки тому і тепер почала комерційну фазу – вже є 41 замовлення.

    Залізнична компанія SNCF в даний час має в управлінні 1100 регіональних поїздів на дизельному паливі, які планується вивести з експлуатації до 2035 року. Компанія тестує альтернативні технології, засновані на «зеленому» паливі з рапсу, проте водень вважається лідером в гонці за розробку стійких джерел енергії та скорочення викидів вуглецю.

    Теги: Франція залізниця технології водень
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