У Франції почнуть курсувати водневі поїзди

Випробування дванадцяти поїздів Coradia iLint почнуться в 2023 році

Французька національна залізнична компанія SNCF оголосила, що замовила дванадцять електропоїздів на водневих паливних елементах Coradia iLint виробництва французького машинобудівного гіганта Alstom, – повідомляють Elektrovesti.

Початок випробувань водневих поїздів на залізницях Франції почнеться в чотирьох регіонах країни (на півдні та сході) в 2023 році. Таким чином компанія SNCF планує внести свій вклад в загальноєвропейську стратегію по нульових викидах вуглекислого газу.

«Вартість контракту складає 190 млн євро. Електропоїзди на водневих паливних елементах Coradia iLint вміщають 218 пасажирів і розраховані на пробіг до 600 км на одній водневої заправці. Передбачається, що повноцінну роботу поїзди почнуть в 2025 році», – сказав глава Alstom France Жан-Батист Еймо.

Компанія Alstom вперше провела випробування прототипів водневих електропоїздів в Німеччині три роки тому і тепер почала комерційну фазу – вже є 41 замовлення.

Залізнична компанія SNCF в даний час має в управлінні 1100 регіональних поїздів на дизельному паливі, які планується вивести з експлуатації до 2035 року. Компанія тестує альтернативні технології, засновані на «зеленому» паливі з рапсу, проте водень вважається лідером в гонці за розробку стійких джерел енергії та скорочення викидів вуглецю.