Nikola і General Motors стали стратегічними партнерами нова енергія



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Пікап Nikola Badger на водневих паливних елементах Фото: h2-view.com

GM придбала 11% акцій водневої автомобільної компанії

Молода інноваційна компанія Nikola Corporation, яка розробляє електромобілі на водневих паливних елементах, сьогодні оголосила про стратегічне партнерство з автомобільним гігантом General Motors, в рамках якого GM отримає 11% акцій компанії, - повідомляє H2 View.

В рамках підписаного партнерства Nikola буде використовувати в своїх автомобілях акумуляторну систему GM Ultium і технологію водневих паливних елементів Hydrotec. Фахівці GM допоможуть у створенні представленого в 2020 році пікапа Nikola Badger, а також братимуть участь в програмах воднево-електричних вантажівок Nikola One, Nikola Two, Nikola Tre і NZT.

«Nikola - одна з найбільш інноваційних компаній в світі. General Motors - одна з провідних інженерних і виробничих компаній в світі. Ми навіть не могли мріяти про краще партнерство, ніж це. Об'єднавшись, ми отримуємо доступ до перевірених компонентів для всіх наших програм: технології акумуляторів Ultium і готової до виробництва системи паливних елементів вартістю в кілька мільярдів доларів», - заявив засновник Nikola Тревор Мілтон.

Nikola Corporation - американська компанія, створена в 2014 році. Базується в Арізоні, де знаходиться її науково-дослідний центр. Розробляє ряд концептуальних автомобілів з нульовим рівнем викидів. Компанія названа на честь винахідника Ніколи Тесла.