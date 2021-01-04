Німеччина виділить 1,5 млн євро на водневий завод в Саудівській Аравії

Завод Helios Green Fuels почне виробництво зеленого водню в 2025 році

ThyssenKrupp, один з найбільших промислових концернів Німеччини, виділить 1,5 млн євро на будівництво в Саудівській Аравії заводу по електролізу водню Helios Green Fuels. Це частина німецької національної стратегії щодо підтримки водневих технологій у всьому світі, - повідомляють Elektrovesti.

Німеччина має намір до 2050 року перейти до повністю безвуглецевої економіці, однак можливості з виробництва власного зеленого водню обмежені, і ФРН має намір екологічно чисте паливо імпортувати. Зокрема, з країн зі сприятливими умовами для розвитку сонячної енергетики. До яких, до речі, відноситься і Україна: нагадаємо, що ще в лютому 2020 року Німеччина заявила про можливість виділення нашій країні 1 млрд євро для виробництва електролізерів і модернізації трубопроводів.

Прагнучи налагодити партнерські відносини за кордоном для забезпечення імпорту водню, Німеччина в червні 2020 року схвалила виділення 9 млрд євро для просування водневих ініціатив. Сам концерн ThyssenKrupp також зацікавлений в даному проекті: для сталевого підрозділу компанії він має велике значення в напрямку декарбонізації і переході до виробництва «зеленої» стали.

Завод Helios Green Fuels для виробництва водню за допомогою сонячних і вітряних електростанцій, оснащений електролізної установкою потужністю 20 МВт, буде побудований ThyssenKrupp в саудівському місті Неом. (Це новий технологічний мегаполіс, на створення якого уряд Саудівської Аравії виділив 500 млрд доларів). Виробництво водню має розпочатися з 2025 року.