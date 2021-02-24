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    Нова Зеландія набуває 1,5 тис водневих вантажівок Hyzon

    нова енергія
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    <p>Важкий водневий автопоїзд виробництва Hyzon Motors</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Нова Зеландія набуває 1,5 тис водневих вантажівок Hyzon

    Важкий водневий автопоїзд виробництва Hyzon Motors

     

    Фото: hevcars.com.ua

    Перші вантажівки на водневих паливних елементах будуть поставлені в Нову Зеландію до кінця 2021 року

    Новозеландська компанія Hiringa Energy підписала договір з американським виробником вантажівок на водневих паливних елементах Hyzon Motors про постачання протягом п'яти років 1,5 тис вантажних автомобілів. Перші кілька вантажівок прибудуть в країну вже до кінця 2021 року, – повідомляють Elektrovesti.

    Протягом п'яти років Hiringa Energy передбачає побудувати 24 нових станції для заправки водневого транспорту. Таким чином, партнери вирішують проблему «курки і яйця»: коли велика частина вантажних автомобілів Hyzon буде готова до перших рейсів, в Новій Зеландії вже буде налагоджена ланцюжка поставок екологічно чистого палива.

    Виробництвом автомобілів займеться європейський завод Hyzon Motors, розташований в голландській провінції Гронінген. Важкі вантажівки будуть побудовані в конфігурації 6×4, повна маса складе 58 тонн, а запас ходу – 680 км. За словами представників Hyzon, додаткова перевага їх вантажних автомобілів полягають в швидкості заправки – транспортні засоби будуть заправлятися з тією ж швидкістю, що і вантажівки з дизельними двигунами.

    Що стосується мережі водневих заправних станцій Hiringa, то до 2022 року буде побудовано вісім станцій на Північних і Південних островах Нової Зеландії, інші будуть побудовані до 2025 року. Цього має бути достатньо, щоб покрити 95% маршрутів важких транспортних засобів на всій території країни.

    Паралельно з розгортанням водневих заправок Hiringa Energy також організовує власне виробництво зеленого водню, ставши, таким чином, ключовим постачальником екологічно чистого палива в Новій Зеландії.

    «Ми розглядаємо Нову Зеландію як привабливий ринок для розгортання нашої технології водневих паливних елементів. Мережа поставок водню, яка спроектована Hiringa, є ключовим фактором в реалізації нашої стратегії по декарбонізації», – заявив глава Hyzon Motors Крейг Найт.

    Теги: ринок вантажівки завод технології Нова Зеландія водень
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