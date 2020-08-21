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    Plug Power розробила новi водневі паливні елементи

    нова енергія
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    <p>Завдяки новим паливним елементам Plug Power відкрила для себе новий ринок</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Plug Power розробила новi водневі паливні елементи

    Завдяки новим паливним елементам Plug Power відкрила для себе новий ринок

     

    Фото: Albany Business Review

    Компанія вийшла на ринок аерокосмічної техніки

    Plug Power, американська компанія, що спеціалізується на розробці і виробництві водневих паливних елементів, створила нову систему паливних елементів ProGen потужністю 1 кВт для малої робототехніки, автоматичних керованих транспортних засобів i безпілотних літальних апаратів, - повідомляє Plugpower.com.

    Зазначена система паливних елементів Plug Power являє собою більшу і потужну версію ProGen 450 Вт. При використанні стисненого водневого палива система перевершує середню літієву батарею з точки зору довговічності в три-чотири рази. Якщо використовувати рідкий водень - це перевага збільшується в дев'ять разів. 

    Нова продуктова лінійка ProGen була розроблена завдяки фахівцям EnergyOr, канадського виробника систем паливних елементів, який має досвід проектування і застосування їх в авіакосмічній галузі - Plug Power придбала компанію EnergyOr в червні 2019 року. 

    «В результаті ми тепер можемо зробити свої перші кроки в світі аерокосмічної техніки і безпілотних літальних апаратів, використовуючи неймовірно потужну нову систему водневих паливних елементів», - заявив генеральний директор Plug Power Енді Марш.

    ринок водень
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