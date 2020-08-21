Plug Power розробила новi водневі паливні елементи

Plug Power розробила новi водневі паливні елементинова енергія
Завдяки новим паливним елементам Plug Power відкрила для себе новий ринок
Компанія вийшла на ринок аерокосмічної техніки
Plug Power, американська компанія, що спеціалізується на розробці і виробництві водневих паливних елементів, створила нову систему паливних елементів ProGen потужністю 1 кВт для малої робототехніки, автоматичних керованих транспортних засобів i безпілотних літальних апаратів, - повідомляє Plugpower.com.
Зазначена система паливних елементів Plug Power являє собою більшу і потужну версію ProGen 450 Вт. При використанні стисненого водневого палива система перевершує середню літієву батарею з точки зору довговічності в три-чотири рази. Якщо використовувати рідкий водень - це перевага збільшується в дев'ять разів.
Нова продуктова лінійка ProGen була розроблена завдяки фахівцям EnergyOr, канадського виробника систем паливних елементів, який має досвід проектування і застосування їх в авіакосмічній галузі - Plug Power придбала компанію EnergyOr в червні 2019 року.
«В результаті ми тепер можемо зробити свої перші кроки в світі аерокосмічної техніки і безпілотних літальних апаратів, використовуючи неймовірно потужну нову систему водневих паливних елементів», - заявив генеральний директор Plug Power Енді Марш.