Plug Power розробила новi водневі паливні елементи нова енергія



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Завдяки новим паливним елементам Plug Power відкрила для себе новий ринок Фото: Albany Business Review

Компанія вийшла на ринок аерокосмічної техніки

Plug Power, американська компанія, що спеціалізується на розробці і виробництві водневих паливних елементів, створила нову систему паливних елементів ProGen потужністю 1 кВт для малої робототехніки, автоматичних керованих транспортних засобів i безпілотних літальних апаратів, - повідомляє Plugpower.com.

Зазначена система паливних елементів Plug Power являє собою більшу і потужну версію ProGen 450 Вт. При використанні стисненого водневого палива система перевершує середню літієву батарею з точки зору довговічності в три-чотири рази. Якщо використовувати рідкий водень - це перевага збільшується в дев'ять разів.

Нова продуктова лінійка ProGen була розроблена завдяки фахівцям EnergyOr, канадського виробника систем паливних елементів, який має досвід проектування і застосування їх в авіакосмічній галузі - Plug Power придбала компанію EnergyOr в червні 2019 року.

«В результаті ми тепер можемо зробити свої перші кроки в світі аерокосмічної техніки і безпілотних літальних апаратів, використовуючи неймовірно потужну нову систему водневих паливних елементів», - заявив генеральний директор Plug Power Енді Марш.