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    Почалася розробка першого водневого гоночного автомобіля

    нова енергія
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    <p>Гоночний електромобіль GCK e-Blast 1</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Почалася розробка першого водневого гоночного автомобіля

    Гоночний електромобіль GCK e-Blast 1

     

    Фото: h2-view.com

    Новий автомобіль буде брати участь в гонках в Дакарі в 2023 році

    GCK Motorsport, дочірня компанія французької Green Cop Konnection (заснованої в 2017 році автогонщиком і каскадером Герленом Чічерітом) заявила про розробку гоночного автомобіля на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View

    Новий автомобіль стане продовженням представленого днями гоночного електромобіля GCK e-Blast 1, який оснащений акумулятором ємністю 150 кВт/год і електродвигуном потужністю 340 к.с. 

    У заяві GCK Motorsport йдеться, що воднева версія електромобіля e-Blast 1 буде представлена в січні 2022 року. Передбачається, що авто буде повністю готове до гонок в 2023 році в Дакарі. 

    «Наша мета - створити ралійний автомобіль, що працює тільки на екологічно чистої енергії, який зможе долати великі відстані. Наші інвестиції в водневі технології дозволять нам брати участь в гонках на першому водневому автомобілі в Дакарі», - сказав президент Green Corp Konnection і GCK Motorsport Герлен Чічеріт.
    Теги: інвестиції технології автомобіль водень
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