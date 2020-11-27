Почалася розробка першого водневого гоночного автомобіля

Новий автомобіль буде брати участь в гонках в Дакарі в 2023 році

GCK Motorsport, дочірня компанія французької Green Cop Konnection (заснованої в 2017 році автогонщиком і каскадером Герленом Чічерітом) заявила про розробку гоночного автомобіля на водневих паливних елементах, - повідомляє H2 View.

Новий автомобіль стане продовженням представленого днями гоночного електромобіля GCK e-Blast 1, який оснащений акумулятором ємністю 150 кВт/год і електродвигуном потужністю 340 к.с.

У заяві GCK Motorsport йдеться, що воднева версія електромобіля e-Blast 1 буде представлена в січні 2022 року. Передбачається, що авто буде повністю готове до гонок в 2023 році в Дакарі.

«Наша мета - створити ралійний автомобіль, що працює тільки на екологічно чистої енергії, який зможе долати великі відстані. Наші інвестиції в водневі технології дозволять нам брати участь в гонках на першому водневому автомобілі в Дакарі», - сказав президент Green Corp Konnection і GCK Motorsport Герлен Чічеріт.