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    Почалася світова експансія важких водневих вантажівок Hyundai

    нова енергія
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    <p>Важкий комерційний вантажний автомобіль XCIENT</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Почалася світова експансія важких водневих вантажівок Hyundai

    Важкий комерційний вантажний автомобіль XCIENT

     

    Фото: h2-view.com

    Швейцарія прийняла сім водневих вантажівок XCIENT Fuel Cell

    Компанія Hyundai доставила до Швейцарії перші сім електричних важких комерційних вантажних автомобілів на водневих паливних елементах XCIENT Fuel Cell. До кінця 2020 року в цю країну буде поставлено ще 43 таких вантажівки, - повідомляє H2-View

    Дана поставка символізує офіційний вихід водневих автомобілів Hyundai на європейський ринок - тестову площадку перед експансією на ринки комерційного транспорту в Північній Америці та Китаї. 

    «Поставка XCIENT відкриває нову главу не тільки в розвитку нашої компанії, але і у використанні водню світовою спільнотою як екологічно чистого джерела енергії», - зазначив виконавчий віце-президент і глава підрозділу комерційного транспорту Hyundai Motor Лі Чхоль Ін. 

    Передбачається, що до кінця 2021 року виробництво вантажівок XCIENT Fuel Cell досягне 2 тис одиниць на рік - для підтримки завоювання ринків Європи, США і Китаю на тлі зростаючого попиту на екологічний транспорт. 

    Для збільшення виробничих потужностей компанія інвестує 1,3 млрд доларів на додаток до оголошених раніше вкладень в розмірі 6,4 млрд доларів для створення водневої екосистеми і розвитку водневої економіки.

    США Швейцарія ринок вантажівки транспорт водень
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