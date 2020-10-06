  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Представлений перший в світі водневий седан класу люкс

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>Концепт седана Hopium Machina</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Представлений перший в світі водневий седан класу люкс

    Концепт седана Hopium Machina

     

    Зображення: motor.ru

    Розробник седана - всесвітньо відомий автогонщик Олів'є Ломбард

    Компанія Hydrogen Motive Company (HMC), заснована французьким гонщиком Олів'є Ломбардом, представила концепт седана Hopium Machina, перший в світі автомобіль класу люкс з силовою установкою на водневих паливних елементах, - повідомляє Motor.ru

    Компанія HMC запустить машину в серію до 2026 року. Водневий суперкар Hyperion XP-1 має потужність 500 кінських сил. Запас ходу седана - 1600 км. 

    Серійне виробництво суперкара Hyperion XP-1 планується почати в 2025 році. Перший запланований тираж - 300 автомобілів. Машини передбачається продавати в країнах ЄС, Китаї, Японії, Південної Кореї і США.

    ЄС США автомобіль водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies