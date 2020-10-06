Представлений перший в світі водневий седан класу люкс нова енергія



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Концепт седана Hopium Machina Зображення: motor.ru

Розробник седана - всесвітньо відомий автогонщик Олів'є Ломбард

Компанія Hydrogen Motive Company (HMC), заснована французьким гонщиком Олів'є Ломбардом, представила концепт седана Hopium Machina, перший в світі автомобіль класу люкс з силовою установкою на водневих паливних елементах, - повідомляє Motor.ru.

Компанія HMC запустить машину в серію до 2026 року. Водневий суперкар Hyperion XP-1 має потужність 500 кінських сил. Запас ходу седана - 1600 км.

Серійне виробництво суперкара Hyperion XP-1 планується почати в 2025 році. Перший запланований тираж - 300 автомобілів. Машини передбачається продавати в країнах ЄС, Китаї, Японії, Південної Кореї і США.