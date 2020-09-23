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    Презентовано найкомпактніший водневий генератор в світі

    нова енергія
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    <p>Водневий електрогенератор GEH2 компанії EODev</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Презентовано найкомпактніший водневий генератор в світі

    Водневий електрогенератор GEH2 компанії EODev

     

    Фото: h2-view.com

    GEH2 оснащений водневими паливними елементами Toyota

    Французька інноваційна компанія Energy Observer Developments (EODev) презентувала свій наземний водневий електрогенератор GEH2. Система може безперервно виробляти 80 тис Вт електроенергії без забруднення навколишнього середовища, викидів вуглекислого газу і дрібних вуглецевих частинок, - повідомляє H2-View

    GEH2, зібраний і випробуваний компанією Eneria, оснащений водневими паливними елементами останнього покоління від Toyota, і на сьогоднішній день є найбільш ефективним і найбільш компактним водневим електрогенератором на світовому ринку - його площа всього 4 кубічних метра. 

    Генератор, розроблений стартапом EODev, відповідає цілям французької водневої стратегії на період до 2030 року, яка була оприлюднена два тижні тому. Уряд Франції виділяє на реалізацію даної стратегії 7 млрд євро.

    Франція уряд водень
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